Domenica 20 giugno con Camminaparchi.

Un'uscita in e-mtb tra borghi fortificati, calanchi e vitigni. Durante l'escursione si potranno, infatti, ammirare i borghi fortificati di Castell'Arquato e Vigoleno, entrambi appartenenti al Basso Medioevo, così come l'Antica Pieve di Vernasca dedicata a San Colombano. Il percorso si snoda in una cornice paesaggistica collinare caratterizzata dalla presenza di vitigni autoctoni e dai peculiari Calanchi: fenomeni geomorfologici tipici dell'Alta Val d'Arda."

Caratteristiche del percorso: STERRATA: 1,4 KM, MULATTIERA: 11,5 KM, STRADA: 20,3 KM - Dislivelli complessivi: 696 m - Grado di difficoltà: Classificazione CAI e STS: TC/MC – S1/S2

Tempo di percorrenza: 4 h e 15 min

Ritrovo: Domenica 20 Giugno 2021 ore 8.30 c/o Point CA BIKE EXPERIENCE – Piazza San Carlo 11, Castell'Arquato (PC)- Termine escursione: 13:00

Attrezzatura necessaria: E-BIKE (POSSIBILITA' DI NOLEGGIO), ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DA CICLISMO (KWAY), SCARPE RIGIDE CON GRIP, CASCO (POSSIBILITA' DI NOLEGGIO), BOTTIGLIETTA D'ACQUA, CONTANTE PER EVENTUALI SOSTE

Organizzatore: CA BIKE EXPERIENCE S.R.L. - Guida: MICHELE ANTONIOLI (GUIDA CICLO TURISTICA SPORTIVA FCI)



Costi di partecipazione: Costo di una GUIDA CICLOTURISTICA SPORTIVA FCI: 120 € DA SUDDIVIRE TRA I PARTECIPANTI (x es. 7 Partecipanti: 14€ cadauno). Una guida può condurre fino ad un massimo di 7 persone. Se il numero di partecipanti supera tale numero verranno attivate più guide. Il costo verrà calcolato in base al numero di partecipanti e al numero di guide. Si riceveranno precise informazioni all'atto della prenotazione.



Servizi aggiuntivi (facoltativi): possibilità di NOLEGGIO E-BIKE: 50€ - NOLEGGIO CASCO: 5€

Prenotazione obbligatoria: TEL. 0523.486478 – CELL. 3479352274 – EMAIL info@cabikexperience.it