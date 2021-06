Da giovedì 17 a domenica 20 giugno

Unisciti al Gruppo di lavoro del progetto Erasmus+6 "Sustainable Tourism Training for Tomorrow", nell'evento pubblico finale politico per discutere, dibattere e scoprire quali nuove competenze, conoscenze e formazione sono necessarie per garantire un turismo sostenibile per il futuro. Ascolteremo gli amministratori europei, la Commissione europea e gli operatori delle aree protette Europee. Dott.ssa Anna Spenceley , CEO di STAND Ltd; Chair IUCN WCPA Tourism and Protected Areas Specialist Group; Direttore, Global Sustainable Tourism Council offrirà la sua prospettiva globale. L'evento è in lingue inglese, gratuito ma occorre la registrazione.

Apriamoci alla Natura e immergiamoci pienamente nella salutare atmosfera boschiva con lo Yoga dell'Albero e con esercizi ispirati allo ShinRin Yoku. Rilassamento con campane tibetane. Ritrovo ai Boschi di Carrega alle 18.45. Prenotazioni obbligatoria telefonando a Claudia 3409945603 oppure a Elisa 3494286844

Due appuntamenti gratuiti con prenotazione obbligatoria:

Un'Oasi di Benessere Estate.Una giornata dedicata a se stessi nella natura tra yoga, canti e costellazioni familiari

Orchidee, gioielli dei prati. Una passeggiata pomeridiana alla ricerca delle orchidee e degli insetti che attirano

Un pomeriggio ad osservare e disegnare i fossili del MuMAB: conchiglie e ricci di mare, stelle marine e molto altro ancora…alle ore 16.00 FOSSILI NELLA ... MATITA! Laboratorio di disegno per bambini e alle ore 18 EMOZIONI D'ARTISTA, Andrea Ambrogio presenta il suo taccuino naturalistico. Per informazione e prenotazione: www.millepioppi.it - +39 353 414 7452 - mumab@millepioppi.it.

Simona Gambaro, Luigi D'Elia, Francesco Niccolini |INTI presentano uno spettacolo adatto ai bambini dai 6 anni liberamente ispirato a "L'uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono. Lo spettacolo si tiene sotto il portico del teatro della Corte di Giarola a Collecchio, nel Parco del Taro. Nel rispetto della normativa i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: www.associazioneuot.it, info@associazioneuot.it oppure 3466716151

Il primo appuntamento "W LA PAPPA COL POMODORO!!" è dedicato ai piccoli, è gratuito e si terrà alla Corte di Giarola a Collecchio domenica 20 giugno alle ore 18,30. PARCOLLATERALE racconta una storia che ha accompagnato l' infanzia di molti, "Il Giornalino di Gian Burrasca" di Vamba. Il racconto dell'attrice Alessandra Azimonti sarà accompagnato al pianoforte da Leonardo Boschi e al clarinetto da Francesco Bianchi.