Mercoledì 16 giugno, ore 19.30 sul canale WebTv di Montecitorio

Il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri sarà in audizione presso la Camera dei Deputati per la seduta congiunta delle Commissioni I, Affari Costituzionali, e VIII, Ambiente. L'audizione informale, in videoconferenza alle ore 19.30 sul canale WebTv di Montecitorio, si svolge nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146, di conversione del Decreto Legge n. 77 del 2021, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Camera WebTV