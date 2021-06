Alla Corte di Giarola sabato 19 giugno

Simona Gambaro, Luigi D'Elia, Francesco Niccolini |INTI presentano

STORIA D'AMORE E ALBERI

molto liberamente ispirato a L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI di Jean Giono

di Francesco Niccolini | con Simona Gambaro | regia Francesco Niccolini e Luigi D'Elia

Un piccolo uomo dal passo da pinguino ed elmetto rosso entra in sala, si aggira nello spazio vuoto, senza sapere perché è lì e cosa deve fare. È evidentemente emozionato, ma come un fiume in piena racconta, racconta… racconta di nuvole perdute, cieli e montagne, circhi, canarini, leoni e clown, ma soprattutto racconta di un uomo che piantava gli alberi. E dopo di lui, di una donna che indossava delle scarpe rosse molto belle ma troppo troppo troppo strette…

Dai 6 anni

Lo spettacolo si tiene sabato 19 giugno alle ore 21 sotto il portico del teatro della Corte di Giarola a Collecchio, nel Parco del Taro

Nel rispetto della normativa i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: www.associazioneuot.it, info@associazioneuot.it oppure 3466716151

Ingresso: 10 € adulti, 5 € bambini

Programma completo della rassegna estiva "Tutti fuori"