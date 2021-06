Tra percorsi a piedi, in bici e a cavallo

Il percorso Sentiero d'Arte mette in collegamento luoghi d'interesse ambientale, naturalistico, storico, religioso, artistico ed economico:il paesaggio, dalla centuriazione romana agli insediamenti monastici medievali agli opifici (antichi mulini, stabilimenti per la produzione di conserva di pomodoro, salumifici); la vegetazione, gli edifici monumentalie/o rustici, le pitture, le sculture,i toponimi, i proverbi, le tradizioni più curiose. Percorso adatto a tutti. Il ritrovo è alle 15 presso il parcheggio ai piedi del Castelli di Torrechiara (PR). Possibilità di visitare il castello e/o fare merenda dopo l'escursione. Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Alessandra Mordacci al num. 3386310900 oppure via email alessandramordacci@libero.it oppure pagina FB o Instagram.

In questa giornata particolare faremo un'escursione incentrata sullo yoga, ci aiuterà a scoprire meglio la natura e il nostro rapporto con essa, inseriti in un particolare contesto naturalistico. Raggiungeremo il Passo del Cirone 1255 m. dove faremo una sosta presso la chiesetta romanica. All'interno del percorso di seguire una delle vie del sale. Il ritrovo è alle 15 in località Cirone fraz. di Bosco di Corniglio (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Salton Francesco al num.3208436753 oppure via email francescosalton82@gmail.com. In collaborazione con Maestra Hata Yoga Francesca Sutti.





Una passeggiata al chiaro di luna per scoprire il mondo di canti, luci e rumori che caratterizza la notte dei boschi. In un Parco abitato da innumerevoli specie selvatiche entreremo in un mondo inaspettatamente animato di vita, grandi animali ma anche piccoli invertebrati che si svegliano proprio quando noi solitamente andiamo a dormire. Una facile escursione, l'emozionante immersione nel mondo dell'oscurità, tra strane creature senza occhi e voci sconosciute, attraverseremo boschi di querce e castagni. Il ritrovo è alle 21 presso il parcheggio sterrato a fianco del Centro Levati nel parco (Sala Baganza, PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Benedetta Pasquali al num. 3476952605 oppure via email bennaturetrek@gmail.com oppure tramite FB BenNature e www.bennaturetrek.com.

Con i cavalli percorreremo un sentiero panoramico nel bosco di castagni ammirando la vegetazione circostante facendo particolare attenzione al sentiero del lupo, osserveremo il percorso abituale del predatore, attraverseremo un guado sempre immerso nel bosco, proseguendo raggiungeremo una collina con panorama molto suggestivo. Il ritrovo è alle 10.30 presso il Ranch Stella del Bosco in Loc. Polita a Corniglio (PR). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Elisabetta Beghi al num. 3387154757 oppure via email email vassy.e@libero.it.

Intraprenderemo questa escursione che ci porterà sul versante orientale del Monte Caio, quello che più direttamente affaccia verso la Val Cedra e Val d'Enza. Raggiungeremo la cresta principale del Caio, con un affaccio al Corno di Caneto ammireremo il panorama sul crinale Parmense e quindi, scenderemo verso la Val d'Enza su un sentiero bello e vario tra bosco, prati e particolari creste marnose quasi pianeggianti che conferiscono al paesaggio un aspetto davvero unico. Raggiungeremo infine alla Croce del Cardinale Lalatta di cui racconteremo brevemente la storia e dove faremo la sosta relax e pic nic. Il ritrovo è alle 9.30 a Schia di Tizzano Val Parma (PR), Piazzale Bocchi Noè (piazzale campo scuola). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Antonio Rinaldi al num. 3288116651 oppure via mail antonio.rinaldi.76@gmail.com.

Un'uscita in e-mtb tra borghi fortificati, calanchi e vitigni. Durante l'escursione si potranno, infatti, ammirare i borghi fortificati di Castell'Arquato e Vigoleno così come l'Antica Pieve di Vernasca dedicata a San Colombano. Il percorso si snoda in una cornice paesaggistica collinare caratterizzata dalla presenza di vitigni autoctoni e dai peculiari Calanchi: fenomeni geomorfologici tipici dell'Alta Val d'Arda. Il ritrovo è alle 8.30 presso il point CA BIKE EXPERIENCE in Piazza San Carlo, 11 a Castell'Arquato (PC). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Michele Antonioli ai num. 0523.486478 – cell. 3479352274 oppure via mail info@cabikexperience.it.