Anche quest'anno è possibile donare il 5x1000 alla ricerca scientifica dei Parchi Reali!



Fra le attività condotte dell'Ente vi è infatti anche quella della ricerca scientifica nel campo naturalistico, con ricerche ed interventi sia in ambito faunistico, sia per la gestione delle Riserve Naturali e dei Siti di Importanza Comunitaria.



Destinare il proprio 5x1000 ai Parchi Reali è semplice e facile: basta indicare nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi l'esatta denominazione del destinatario (Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali) ed il codice fiscale/partita I.V.A. (01699930010).



Grazie del tuo contributo alla ricerca!



Per approfondimenti: http://www.parchireali.gov.it/pdf/5x1000.pdf