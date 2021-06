Al via la terza edizione per il Programma Parchi per il Clima, l'azione in sostegno degli interventi destinati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da realizzare nei territori dei Parchi nazionali.

Scopo del Programma è raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, di mitigazione e adattamento e di tutela e valorizzazione della biodiversità in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con la Strategia europea sulla biodiversità 2030 e con le politiche di sviluppo sostenibile.

La Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, per il terzo anno consecutivo, attraverso la nuova iniziativa - che segue quelle lanciate nel 2019 (con la partecipazione della DG Clima ed energia) e nel 2020, grazie alle quali sono state assegnate risorse per circa 167 milioni di euro - finanzierà progetti da realizzare nei territori dei Parchi nazionali, per un importo di oltre 98 milioni di euro, finalizzati in particolare a:

Interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco o nelle aree contigue e realizzazione di impianti di piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile Interventi di gestione forestale sostenibile Interventi di innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi

Un Programma che assume un valore sempre più importante e che vede il Ministero per la Transizione Ecologica protagonista rispetto agli appuntamenti internazionali più rilevanti per la conservazione della natura, nella consapevolezza della necessità di continuare ad investire sulla tutela e la valorizzazione dei Parchi nazionali i cui territori custodiscono un enorme patrimonio di biodiversità che va protetto ma allo stesso tempo rilanciato con interventi specifici.