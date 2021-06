Sabato 26 giugno con Camminaparchi tra le colline di Torrechiara e Langhirano

Il percorso si svolge quasi interamente su strade bianche e sentieri di collina. Partendo da Torrechiara, meta del nostro tour è una secolare quercia che domina la media Val Parma dalla località nota come "Il monte". Il percorso ci consentira' di vedere anche gli storici abitati di Tiorre, Castelpiombino e Casatico. Dopo aver ammirato la grande quercia, imbocchiamo il sottostante Sentiero d'Arte e con un piacevole rientro potremo ammirare tutte le opere d'arte di questo affascinante sentiero.

Il percorso parte da Torrechiara in Piazza Leoni e ci portera' allo storico abitato di Tiorre per poi salire nei pressi dell'abitato di Casatico tramite un bellissimo percorso di collina. Da lì percorreremo un poco noto percorso che ci permetterà di vedere una storca e affascinante villa nota come Castelpiombino, costruita sulla vetta del "monte Bianco". Da qui la strada ci condurra' fino alla chiesa di Casatico e da qui prenderemo il sentiero che ci portera' prima a Vidiana e poi alla grande Quercia in localita' "Il Monte". Da qui si scende e si imbocca il sentiero d'Arte che percorreremo in toto fino ad arrivare a Torrechiara, in Piazza Leoni.

Grado di difficoltà: Medio-Facile - Lunghezza: 18,5km - Dislivelli: +-600 metri - Tempo di percorrenza: 2,5 ore

Ritrovo: Sabato 26 giugno 2021 ore 9.00 a Torrechiara (Langhirano PR) in Piazza Leoni, 2 presso il bar "La Tavola del Contado". Termine escursione: ore 12:00

La mountain bike elettrica non viene noleggiata dalla guida, pertanto è necessario presentarsi gia' muniti della stessa oppure vi è la possibilità noleggiarla presso noleggiatore convenzionato "Ebike Tour di Torrechiara"

Attrezzatura richiesta: Zainetto con almeno 1 litro d'acqua per partecipante; Occhiali da sole o occhiali protettivi; Pantaloncini o cosciali da bici con fondello protettivo; Giacca a vento; ebike. Si consiglia un abbigliamento sportivo comodo con pantaloni stretti alla caviglia

Organizzatore e Guida: Andrea Pellacini (Guida Ambientale Escursionistica e Guida Turistica)

Costi di partecipazione: 15€ adulti e 10 € minori13 € adulti e 8 € minori (se si noleggia la bici presso Ebike Tour)

Prenotazione obbligatoria: Andrea Pellacini (guida) - 333 1805781- andrea.p@thewalkingrobin.com

Possibilità di Noleggio bici presso Ebike Tour in Piazza Leoni di Torrechiara (a fianco del punto di ritrovo)Costo noleggio bici 32€ (convenzionato con l'attivita')