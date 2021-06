I Parchi della Musica domenica 27 giugno al podere Millepioppi

I Parchi della Musica presentano "LA BALENA UGOLADORO"

Petite pièce per piccoli ascoltatori

Liberamente tratto da "Willie, The Operatic Wale" di Walt Disney

Musiche di G. Rossini, G. Verdi, G.Puccini

Vieni a scoprire una storia incredibile! Qui al Podere Millepioppi, migliaia di anni fa c'era il mare, popolato da animali fantastici. Ma forse c'è ancora qualche creatura che ci può raccontare una storia di mare, sì ma un mare di musica! E' Gianni, la Balena Ugoladoro! La balena che voleva cantare l'Opera, è il segmento finale del lungometraggio di Walt Disney "Musica maestro" del 1946.

Durante la seconda Guerra Mondiale, la maggior parte del personale di Walt Disney, era arruolato nell'esercito, di conseguenza numerose idee rimasero incompiute. Al fine di mantenere la divisione lungometraggi attiva, lo studio produsse questi film collettivi, composti da vari segmenti. La storia che vi vogliamo raccontare è quella di Gianni, (Willie in originale), una balena con un incredibile talento musicale e il suo sogno di diventare un famoso cantante lirico. In tutta la città gira voce che ci sia una balena che canta e la gente è incredula, verranno contattati scienziati ed esperti per scoprire la verità! Ma quant'è dura la vita del cantante, l'impresario lo scritturerà per qualche spettacolo in teatro? Nella versione italiana del film abbiamo il doppiaggio dell'inconfondibile Alberto Sordi, che ci trasmette tutta la passione e l'amore che Gianni prova per l'opera lirica e i grandi compositori del passato, musica che una volta era proposta ai più giovani con naturalezza. Una riflessione sull'accettazione delle diversità e sull'importanza di potersi esprimere liberamente in un mondo in cui è ancora difficile affermarsi rimanendo fedeli a se stessi. Per sentire tutti gli acuti di Gianni e sapere come canta una baritono balena, l'attore Marco Musso vi aspetta insieme con il pianista Leonardo Boschi e il trombone (Gianni!) di Daniele Nardi.

Marco Musso attore

Leonardo Boschi pianoforte

Daniele Nardi trombone

Ingresso gratuito e libero. Si consiglia di prenotare per agevolare l'organizzazione degli spazi riservati al pubblico secondo la normativa anti-Covid19.

Info e prenotazioni: iparchidellamusica@gmail.com