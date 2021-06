Lasciatevi coinvolgere domenica 27 giugno alle ore 18.30 per un evento musicale imperdibile, a cura di MUSICA NELL'ARIA e presenziato dal compositore e pianista Francesco Grillo con ingresso libero, fino ad esaurimento posti!

Si tratta di un artista versatile: con il suo pianoforte riesce a toccare i tasti di diversi generi musicali; dalla musica classica al jazz, passando dalla musica brasiliana alle proprie composizioni.

Tra le sue collaborazioni, troviamo in particolare quella con Stefano Bollani, presente nell'album 'Highball' che lo porta su RAI 3 per "Sostiene Bollani". Recentemente, l'artista ha pubblicato "The four seasons", dove intraprende la trascrizione e l'esecuzione delle 'Quattro stagioni' di Vivaldi per pianoforte.