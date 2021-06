In bicicletta da Fidenza ai Millepioppi costeggiando il torrente Stirone

Non c'è modo migliore per raggiungere il Podere Millepioppi, dove hanno sede il Centro Visite del Parco Stirone e Piacenziano e il Museo del Mare Antico e Biodiversità (MuMab) che farlo in bicicletta lungo gli argini del torrente Stirone sfruttando le piste ciclabili e le strade bianche offerte dalla rete cicloturistica locale.

Dal centro di Fidenza si esce dalla città attraverso strade secondarie poco trafficate per arrivare sugli argini adiacenti al torrente fino alla Pieve di San Nicomede. Il ritorno è previsto lungo il medesimo itinerario dell'andata.

Giunti al Podere Millepioppi ci sarà la possibilità di visitare, per chi lo desidera, il MuMab a pochi metri proprio dalla Pieve di San Nicomede. La visita sarà condotta dalla Guida Gae Alice Pessina, collaboratrice c/o il Museo.

Grado di difficoltà: Turistico - L'itinerario non presenta dislivello ed ha uno sviluppo complessivo di circa 15 km (a/r). Tempo di percorrenza: 1,5 ore. Percorso per bici mountain bike, gravel, E-Bike.

Ritrovo: Domenica 27 Giugno ore 9.00 c/o Stazione di Fidenza, Parcheggio Guernica Piazza Giuseppe Garibaldi, 25F, 43036 Fidenza PR. Partenza escursione ore 9.30

Attrezzatura richiesta: bicicletta: mountain bike, gravel oppure E-Bike. Abbigliamento "a strati", pantaloni lunghi comodi, scarpe chiuse, giacca antivento, casco, occhiali, guanti, scorta personale di acqua di almeno 1 litro.

Per chi utilizzerà la propria bicicletta dovrà avere una camera d'aria di scorta della giusta dimensione ed essere munito da un lucchetto da bicicletta. Dovrà inoltre assicurarsi che si tratti di una Mountain bike o tipo "Gravel" con copertoni tassellati ed in buon ordine e gonfi alla giusta pressione. I freni anteriore e posteriore devono essere funzionanti con i pattini non usurati, la catena deve essere oliata e non arrugginita, i deragliatori anteriore e posteriore devono essere funzionanti, Il manubrio e la sella devono essere fissati bene e alla giusta altezza.). Ogni ciclista deve avere la propria luce a led bianca e rossa caricata.

Organizzatore e guida: Alice Pessina (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione per l'escursione: Adulti: € 15,00; Ragazzi dai 13 ai 18 anni: € 10,00; Ragazzi 11 e 12 anni: € 10,00

Costi di ingresso al museo (per chi desidera la visita): Adulti: € 5,00 di ingresso al museo*, Ragazzi 11 e 12 anni: € 3 di ingresso al museo* - Ragazzi dai 13 ai 18 anni: € 4 di ingresso al museo* (*prezzo scontato rispetto al consueto biglietto di ingresso)

Su richiesta si aggiunge il noleggio (compreso di trasporto e ritiro sul posto) di E-BIKE: €35,00 (in questo caso i ragazzi devono avere minimo 14 anni)

Prenotazione obbligatoria: Alice Pessina Cell. 349 - 5433361. In sede di prenotazione è necessario specificare alla guida se si intende usufruire anche della visita al Museo.

Evento in collaborazione con Xavier Lecarré, guida cicloturistica FCI fondatore di LE PETIT VELO EDUCAZIONE SU DUE RUOTE A.P.S- A.S.D