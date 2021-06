Inaugurazione Sabato 26 Giugno 2021

Lo storico percorso sensoriale, adatto anche alle persone con necessità speciali, verrà inaugurato sabato 26 giugno 2021.



Dopo soli 6 mesi dalla stipula dell'accordo di collaborazione tra il CERPA Italia Onlus (Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità), attraverso il suo Progetto CRIBA Emilia-Romagna (Centro Regionale d'Informazione sul Benessere Ambientale), e il CAI Sezione di Parma, ecco realizzato il primo step del progetto di riqualificazione e attualizzazione del Sentiero di Alice nel Parco Regionale Boschi di Carrega, con inaugurazione il prossimo sabato 26 giugno 2021.



Gli interventi realizzati dai volontari del Family CAI, nell'ambito del protocollo con l'Ente Parchi del Ducato gestore del Parco Boschi di Carrega, con il contributo dei Lions Club Parma Host e Langhirano Tre Valli, hanno interessato lo storico percorso sensoriale.

Adatto ai bambini, alle famiglie, alle persone ipovedenti e non vedenti e con alcuni accorgimenti per le persone con ridotta mobilità fisica, il percorso è studiato per coinvolgere tutti in un'avventura dove si annusa, si tocca, si ascolta il bosco. La collaborazione messa in atto ha permesso di realizzare e progettare nuovi allestimenti anche per i futuri step di completamento.

Il CAI ha sviluppato da tempo programmi basati sui temi dell'accessibilità e del benessere ambientale che diventano approccio indispensabile per offrire una qualità di vita migliore, soprattutto per le persone più deboli. E se ciò vale per una città, vale a maggior ragione per gli ambienti naturalistici, patrimonio di tutte le persone che li fruiscono.

Gli ambienti naturali sono parte integrante e fondamentale della cultura dell'uomo e il suo rapporto con essi è imprescindibile. Rendere questi ambienti fruibili, visitabili e utilizzabili dalla maggior parte delle persone significa garantire un'accessibilità in termini di movimento, accoglienza, comunicazione e ospitalità per tutti e tutte. A questo approccio anche l'Ente Parchi del Ducato ha mostrato sensibilità e attenzione, coinvolgendo nella progettazione anche l'Unione Provinciale Ciechi.

Gli interventi che sono stati realizzati grazie alla consulenza del CERPA e messi in atto dai volontari del Family CAI, consentendo così alle famiglie e ai bimbi di migliorare e riprogettare

l'accessibilità e la fruizione di questo percorso.

L'Ente Parchi finanzierà gli interventi di maggior impatto con l'allestimento di strutture volte a migliorare la potenzialità e la fruibilità da parte delle persone disabili che potranno agevolmente accedere e apprezzare le sensazioni che questo angolo di Parco sa dare.

Questa prima fase dell'intervento è stata sostenuta dall'importante finanziamento erogato dai Lions Club Parma Host come main sponsor e dal Lions Club Langhirano Tre Valli. La sensibilità al tema della disabilità e, in particolare dell'ipovedenza, è un pilastro portante della missione e dell'etica lionistica sin dalla sua fondazione. I Lions, infatti, possiedono a Limbiate, provincia di Monza e Brianza, il più importante centro di addestramento dei cani guida in Italia. Donando cani guida, bastoncini bianchi o riciclando occhiali usati rientra nell'attenzione al tema "Vista" e il progetto di riqualificazione del Sentiero di Alice rientra in questo filone.

La giornata di inaugurazione permetterà di conoscere le potenzialità di questo prezioso angolo dei Boschi grazie agli eventi ed iniziative programmati.

Ecco il programma:

- ore 10.00 ritrovo al parcheggio "Case nuove" raggiungibile da Sala Baganza imboccando Via Olma in direzione Talignano. Seguire le indicazioni.

- ore 10.30 ritrovo a piedi all'imbocco del Sentiero di Alice in Via del Conventino al termine del rettilineo di Via Case Nuove.

Dopo i saluti delle autorità vi sarà un incontro sul tema della fruizione degli ambienti naturali con le implicazioni fra inclusione e benessere.

Al termine, con l'ausilio di una guida del Parco, sarà possibile provare il percorso sensoriale particolarmente adatto ai bimbi in età prescolare.