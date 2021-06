Escursioni e incontri adatti a tutti

Il percorso si svolge quasi interamente su strade bianche e sentieri di collina. Partendo da Torrechiara, arriveremo alla secolare quercia che domina la media Val Parma dalla località nota come "Il monte". Il percorso ci consentirà di vedere anche gli storici abitati di Tiorre, Castelpiombino e Casatico. In seguito imboccheremo il Sentiero d'Arte e con un piacevole rientro potremo ammirare tutte le opere d'arte. Il ritrovo è alle 9 a Torrechiara, Langhirano (PR) in Piazza Leoni. Possibilità di noleggio ebike in loco oppure utilizzare la propria. Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Andrea Pallacini al num. 3331805781 oppure via email andrea.p@thewalkingrobin.com.

Escursione adatta a tutti al tramonto attraverso il Parco dello Stirone e Piacenziano, dal centro di Fidenza alla Pieve di San Nicomede passando per il Museo Mare Antico e Biodiversità (MuMAB). Sfrutteremo le piste ciclabili e le strade bianche offerte dalla rete cicloturistica locale che si affiancano al torrente Stirone in un contesto ricco di spunti tra fossili e corridoi ecologici. Il ritrovo è alle 17 presso la stazione ferroviaria di Fidenza. Possibilità di noleggio ebike in loco oppure utilizzare la propria (mtb o ebike). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Alice Pessina al num. 3495433361.

Il secondo appuntamento "La Balena Ugoladoro" è dedicato ai piccoli, è gratuito con ingresso e si terrà al Podere Millepioppi in Loc. San Nicomede a Salsomaggiore Terme (PR) domenica 27 giugno alle ore 18,30. PARCOLLATERALE racconta la storia incredibile di Gianni, la Balena Ugoladoro.La balena che voleva cantare l'Opera, è il segmento finale del lungometraggio di Walt Disney "Musica maestro" del 1946. Lo spettacolo è tliberamente Liberamente tratto da "Willie, The Operatic Wale" di Walt Disney. Il racconto dell'attore Marco Musso sarà accompagnato al pianoforte da Leonardo Boschi e al trombone da Daniele Nardi. Info e prenotazioni (consigliata): iparchidellamusica@gmail.com

Un'escursione guidata che diventa un gioco a squadre rivolto a famiglie. Attraverso una serie di indovinelli, le cui soluzioni sono da trovare direttamente negli elementi naturali caratteristici della Riserva, le squadre riusciranno a svelare i misteri della palude e a trovare lo scrigno che custodisce un regalo che accompagnerà le famiglie in altre esplorazioni. Il ritrovo è alle 17,30 presso il Centro Culturale di Mezzani (ex Acquario). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Stefania Pelagatti di Esperta Srl SB al num. 3474018157 (mob.) – 0521.803017 (uff.).

Non c'è modo migliore per raggiungere il Podere Millepioppi che farlo in bicicletta lungo gli argini del torrente Stirone sfruttando le piste ciclabili e le strade bianche offerte dalla rete cicloturistica locale. Giunti al Podere Millepioppi ci sarà la possibilità di visitare, per chi lo desidera, il MuMab. Il ritrovo è alle 9 presso la stazione ferroviaria di Fidenza. Possibilità di noleggio ebike in loco oppure utilizzare la propria (mtb o ebike). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Alice Pessina al num. 3495433361.

Lo storico percorso sensoriale, adatto anche alle persone con necessità speciali, verrà inaugurato nella mattinata di sabato 26 giugno 2021. Dopo soli 6 mesi dalla stipula dell'accordo di collaborazione tra il CERPA Italia Onlus (Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità), attraverso il suo Progetto CRIBA Emilia-Romagna, e il CAI Sezione di Parma, ecco realizzato il primo step del progetto di riqualificazione e attualizzazione del Sentiero di Alice nel Parco Regionale Boschi di Carrega. Gli interventi sono stati realizzati dai volontari del Family CAI, con il contributo dei Lions Club Parma Host e Langhirano Tre Valli. La partecipazione è gratuita e ad accesso libero.