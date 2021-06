Ritorna il tradizionale calendario stagionale di eventi nei Parchi Emilia Centrale "ViviParchi": decine di appuntamenti che si svolgono, da maggio a novembre, nelle aree protette naturalistiche tra le province di Modena e Reggio Emilia, tra l'alta pianura, la collina e l'Appennino: i Parchi regionali del Frignano e dei Sassi di Roccamalatina; le Riserve naturali della Cassa di espansione del fiume Secchia, delle Salse di Nirano, della Rupe di Campotrera, dei Fontanili di Corte Valle Re e di Sassoguidano; il Paesaggio naturale e seminaturale protetto Colline Reggiane-Terre di Matilde.

Un calendario per tutti i gusti e con proposte varie e diversificate, dalle escursioni naturalistiche alle iniziative di scoperta della biodiversità, dalle visite guidate ai monumenti del territorio alle osservazioni notturne del cielo e della fauna, fino alle escursioni teatralizzate negli antichi borghi di pietra.

Nel dettaglio, si segnalano, all'interno del programma 2021, le rassegne "Parchi e Riserve tra le stelle" (9 appuntamenti), "Alla scoperta dei pipistrelli" (7 escursioni guidate), "Insetti: un piccolo grande mondo" (7 appuntamenti più mostra), "Funghi che passione!" (6 uscite con esperto micologo), "Visite alla Pieve di Trebbio" (5 appuntamenti domenicali).

Quest'anno, poi, è stato realizzato un secondo calendario, dal titolo "Altri eventi nelle Aree protette", una rassegna di altri eventi d'interesse che si svolgono durante la stagione nei territori delle Aree protette dell'Ente Parchi Emilia Centrale, organizzati da altri enti e associazioni, con i quali sussistono collaborazioni e condivisione di obiettivi volti alla tutela della natura e dell'ambiente.

In considerazione della situazione legata alla diffusione di COVID-19, anche in questa stagione la prenotazione è obbligatoria per tutte le iniziative, per alcune anche online all'interno dei singoli box.

Gli opuscoli VIViPARCHI 2021 e Altri eventi nelle Aree protette sono stati realizzati esclusivamente in formato digitale, entrambi sfogliabili e scaricabili da questo sito.