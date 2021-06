Attività per bambini e per adulti

Chiara Taviani con i partecipanti al laboratorio di teatro fisico I Dance Strange presenta la performance "Azioni Coraggiose". Azioni e sequenze coreografiche che si delineano nello spazio aperto come scene immaginifiche eroiche, attraverso un corpo pronto a tutto. Lo spettacolo si tiene sotto il portico del teatro della Corte di Giarola a Collecchio, nel Parco del Taro. Nel rispetto della normativa i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: www.associazioneuot.it, info@associazioneuot.it oppure 3466716151.

Il Collettivo ZEF con Elisa Lolli e Silvia Scotti presenta "Favole Remix". Questo progetto nasce dall'amore per le fiabe tradizionali e per l'incredibile lavoro di Gianni Rodari che, fra le tecniche principali per creare nuove storie ha teorizzato il "binomio fantastico" ovvero l'abbinamento casuale di due parole che provoca in chi le legge uno spaesamento e al contempo si presta come stimolo creativo. Lo spettacolo si tiene sotto il portico del teatro della Corte di Giarola a Collecchio, nel Parco del Taro. Nel rispetto della normativa i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: www.associazioneuot.it, info@associazioneuot.it oppure 3466716151.

Canti di Guarigione per Madre Terra- con Shankara. Cerchio di Canti di Guarigione per connetterci con la forza di cura che è insita in ognuno di noi. I cavalli liberi intorno saranno un regalo meraviglioso per respirare la bellezza della fiducia, della libertà, dello stare insieme in armonia. Chi vuole può portare piccoli strumenti musicali (shaker, maracas, tamburi, flauti ecc..). Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Per info e prenotazioni: Shankara Roberta Piccinno +39 349 445 8990 www.voicing-shankara.com Elena Gabbi +39 3315449986 www.unsentierouncavallo.it

Escursione micologica guidata da Giampaolo Simonini, Guida Ambientale Escursionistica e Daniela Visentini, Ispettore Micologo sui sentieri della Riserva, per imparare a riconoscere le specie commestibili da quelle tossiche più prossime. Dopo l'escursione di circa 4 ore e il pranzo al sacco, seduta di studio degli esemplari di difficile determinazione presso il Centro Visite. Ritrovo Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Info e prenotazione obbligatoria presso Giampaolo Simonini 366 4423961 oppure via email giamsim@tin.it entro sabato 26 giugno ore 18:00.

Laboratorio per bambini e genitori. I bambini saranno invitati a realizzare una casetta sull'albero in miniatura utilizzando materiali naturali e di riciclo. Età: 6-11 anni. Iniziativa gratuita. Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccdentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093.