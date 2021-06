E' stato pubblicato in questi giorni, da parte dell'Ente Parchi Emilia Centrale, l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di assistenza e promozione turistica con annessa gestione e uso degli immobili del Centro visite del Borgo dei Sassi e del sentiero n. 4 "Salita al Sasso della Croce", posti all'interno del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina. Per lo svolgimento del citato servizio, viene affidato al concessionario anche l'uso degli immobili individuati nella documentazione allegata all'avviso.

Il Centro visite del Borgo dei Sassi è ubicato a Roccamalatina di Guiglia e il sentiero n. 4 "Salita al Sasso della Croce" è adiacente al complesso di fabbricati e porta in vetta alla guglia principale dei Sassi che danno il nome al Parco regionale.

La concessione avrà una durata di 9 anni, tenendo conto del tempo necessario al recupero degli investimenti obbligatori posti a carico del concessionario, relativi ad arredi interni ed esterni (es. tavoli, sedie, letti, panchine per esterno, ecc.).

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13 del 5 luglio 2021.

QUI tutta la documentazione relativa al suddetto avviso.