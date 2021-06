Percorso avventuroso con possibilità di avvistare i caprioli nel Parco dei Cento Laghi

Un'escursione a cavallo nella zona di Bosco di Corniglio (PR), nel Parco dei Cento Laghi. Partiremo dal Ranch Stella del Bosco, in localkità Polita di Corniglio (PR)(854 m slm) per raggiungere un sentiero panoramico nel bosco di castagni e noccioli, lungo il sentiero si attraversa il guado denonimato "Rio dei morti", proseguendo si arriva alla collina 'belvedere' con breve sosta per ammirare il panorama circostante (da qui si possono vedere le cime di Monte Marmagna e Monte Orsaro). Riprendiamo la passeggiata raggiungendo il sentiero dei caprioli (avventuroso e divertente) poi breve tratto di strada asfaltata e nuovamente nel bosco per rientrare al Ranch.

Grado di difficoltà: Basso : adatto anche per principianti (ma non alla prima esperienza) - Dislivelli: 150 m - Tempo di percorrenza: 1 h ½

Ritrovo: Domenica 4 luglio 2021 ore 10.00 c/o Ranch Stella del Bosco – Loc. Polita – Corniglio (PR). Termine escursione H 11,30

Attrezzatura richiesta: pantaloni lunghi, camicia e/o mezze maniche, stivali da equitazione o scarponi da trekking, cap e protezione schiena (in dotazione anche dal Ranch)

Organizzatore e Guida: BEGHI ELISABETTA (Guida Equituristica E.N.G.E.A.)

Costi di partecipazione: € 30,00/cad.

Prenotazione obbligatoria: cell. 338 7154757 - WhatsApp - email vassy.e@libero.it -

Possibilità di pernottamento e prima colazione presso adiacente struttura B&b Il Bosco delle Fate : per info 3385938861 – 3396247251. Nelle vicinanze (1 km ca.) Trattoria "Da Berto" per pranzo e/o cena : per info tel. 0521/889150.