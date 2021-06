Nel Parco del Piacenziano domenica 04 luglio con Camminaparchi

Percorso ad anello che permette di scoprire la zona meno nota del Parco: Monte Falcone e Monte Padova. I calanchi sulle loro pendici vedono affiorare strati fossiliferi che sono la naturale prosecuzione di quelli affioranti nella porzione superiore dell'anfiteatro calanchivo di Monte Giogo, con cui costituiscono lo stratotipo del Piacenziano. I fossili sono riferibili ad ambienti marino-costieri del Pleistocene medio; nel 1934 a Monte Falcone è stato recuperato lo scheletro incompleto di una balena, conservato presso il Museo Geologico "G. Cortesi". Il sentiero, che non attraversa i calanchi, ma si snoda sulla loro sommità, corre all'interno di un bosco xerofilo e tra i vigneti: ciò permetterà di parlare anche di questi aspetti del territorio.

Per chi lo desidera, prima dell'escursione è possibile visitare il Museo Paleontologico "G. Cortesi" di castell'Arquato (chiedere alla Guida). Per iniziare l'escursione, dal punto di ritrovo, ci si sposta in auto verso l'Azienda Agricola "La Buttina", nei pressi della località Zilioli: lo spiazzo all'incrocio tra la strada asfaltata e quella sterrata che porta all'Azienda Agricola (309 m s.l.m.), sarà il luogo in cui si lasceranno le auto pe iniziare l'escursione. Percorrendo la strada asfaltata in lieve salita, utilizzata solo dai residenti e poco trafficata, supereremo prima li B&B "La Cinghialina" (331 m s.l.m.) e successivamente un gruppo di abitazioni. All'incrocio con la strada sterrata che porta a Cà Fascada (388 m s.l.m.), si prosegue tenendo la sinistra fino all'incrocio che porta a Monte Padova (402 m s.l.m.). Da qui, proseguendo sul crinale attraverso boschi e vigneti (in cui ci si fermerà per il pranzo al sacco), si arriva a Monte Falcone (315 m s.l.m.), superato il quale inizia la discesa verso il rio Buttina (235 m s.l.m.), punto più basso dell'escursione. Dopo averlo attraversato, si prosegue camminando nella vallecola, dapprima immersi nella vegetazione, successivamente tra i vigneti. All'incrocio con la strada che porta all'Azienda Agricola "La Buttina", si tiene la destra e dopo una breve salita si arriva alle auto.

Grado di difficoltà: medio - Dislivello in salita: 170 m; dislivello in discesa: 170 m. Tempo di percorrenza: 4 ore + 1 ora di visita al Museo.

L'itinerario è ad anello, lungo circa 5,5 km e si sviluppa prevalentemente su terreno collinare, con tratti in salita che in alcuni punti possono risultare impegnativi. Di facile percorrenza per adulti e per bambini abituati a camminare, l'unica difficoltà importante si può riscontrare in caso di piogge abbondanti nei giorni precedenti, a causa della scivolosità dei sentieri, in particolare nei tratti, sia in salita che in discesa, nei pressi dei vigneti. Altro punto critico è il guado del rio Buttina, che in caso di elevata portata del corso d'acqua, potrebbe rivelarsi difficoltoso.

Ritrovo: Domenica 4 Luglio 2021 c/o IAT di Castell'Arquato - Piazza Municipio, 1. Ritrovo 1: ore 9.30 (per chi desidera visitare il Museo) - Ritrovo 2: ore 10.30 per chi desidera fare solo l'escursione. Prendere specifici accordi con la Guida. Termine escursione ore 17.30

Attrezzatura richiesta: Scarponi da trekking con suola scolpita, bastoncini da trekking, pantaloni lunghi, giacca anti vento, crema solare, repellente per insetti, acqua (almeno 1 litro) e occhiali da sole.

Organizzatore: Astrea Società Cooperativa. Guida: Simona Alberoni (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: 14 € adulti, 8 € bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, gratuito bambini sotto i 4 anni.

Il costo del biglietto del Museo Paleontologico "G. Cortesi" è di 3,50 € per gli adulti, 2,50 € ridotto per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni e over 65, gratis bambini sotto i 6 anni, da versarsi in loco.

Prenotazione obbligatoria: IAT Castell'Arquato - telefono: 0523 803215, mail: iatcastellarquato@gmail.com, sito: www.castellarquatoturismo.it, FB: @ufficioturistico.castellarquato.

Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno precedente l'escursione. Evento inserito nel calendario delle iniziative organizzate dallo IAT di Castell'Arquato.

Prima dell'escursione è possibile la visita del Museo Paleontologico "G. Cortesi" a Castell'Arquato, in cui è conservato il fossile della balena rinvenuta a Monte Falcone nel 1934.

Bambini dagli 8 anni, purché abituati a camminare su terreni impervi - Cani ammessi al guinzaglio: in questo caso occorre portare l'acqua per il cane e la museruola, da utilizzare in caso di necessità.