Escursione a Monchio durante la fioritura del castagno con visita agli apiari

Escursione tra le frazioni delle corti di Monchio durante la fioritura del castagno con visita agli apiari dell'azienda Agricola Il Bafardel.

Con partenza da Pianadetto attraversando il borgo con la sua tipica architettura, percorreremo il sentiero delle frazioni tra muretti a secco e quel paesaggio agricolo montano che a ragione è diventato parte dell'area MAB Unesco. All'arrivo a Valditacca, visita al paesino e prosecuzione per Trefiumi. Lungo il percorso ci fermeremo tra i castagneti in fiore presso gli apiari dell'azienda agricola "Il Bafardel". Qui la proprietaria ci racconterà la meravigliosa vita e organizzazione degli alveari che proprio in questo periodo si stanno riempiendo del prezioso miele di castagno.

Riprenderemo il cammino alla frazione di Trefiumi proseguendo verso il torrente Cedra nei pressi del quale potremo consumare il pranzo al sacco. Torneremo a Pianadetto per lo stesso sentiero.

Grado di difficoltà: E = Medio - Dislivelli: +/- 250 mt - 10 Km - tempo di percorrenza: ore 3:30

Ritrovo: Sabato 3 Luglio 2021 ore 9.30 Presso il cimitero di Pianadetto. Località Pianadetto di Monchio delle Corti (PR). Termine escursione H 16:00

Attrezzatura richiesta: ABBIGLIAMENTO DA ESCURSIONE ADATTO ALLA STAGIONE – CAPPELLO PER IL SOLE - SCARPE GINNICHE CON SUOLA SCOLPITA

Organizzatore e guida: Paola Bondani (GAE)

Costi di partecipazione: 15 Euro adulti – 8 Euro bambini (minimo 6 anni)

Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com - tel 376 0176425

Al termine della camminata per chi lo desidera, è possibile visitare il laboratorio dell'Azienda Agricola Il Bafardel, dove si potranno acquistare direttamente i prodotti dell'alveare