Sabato 03 luglio alle 18,30 al Parco Boschi di Carrega

Concerto "BOTTESINI A CINQUE"

ENSEMBLE COLL' ARCO

Mihaela Costea violino primo

Valentina Violante violino secondo

Behrang Rasseki viola

Pietro Nappi violoncello

Antonio Mercurio contrabbasso

musiche di F. Fiore, G. Bottesini

Il Gran quintetto in Do minore di Giovanni Bottesini: un'opera rara, troppo poco eseguita nonostante bellezza.

Giovanni Bottesini scrisse il suo Gran Quintetto in do minore nel 1858 mentre soggiornava a Napoli. Fu dedicato al suo amico Saverio Mercadante, che aveva scritto un quintetto d'archi per Paganini. Il movimento di apertura, Allegro moderato, inizia in modo drammatico, con il primo violino che canta una melodia lirica accattivante. Questo soggetto passa attraverso un ampio e interessante sviluppo. Uno Scherzo pesantemente accentato e martellante serve come secondo movimento. Una sezione di trio più dolce fornisce un bel contrasto. L'Adagio che segue è una combinazione di melodie rilassate, delicate e lunghe, che nel mezzo sono improvvisamente interrotte da un episodio tempestoso, altamente drammatico e potente. Il finale, Allegro con brio, inizia con una serie di passaggi in discesa che creano un senso di urgenza prima dell'apparizione di un tema trionfale simile a una marcia.

Napoli rappresenta una tappa importate tanto per il compositore cremasco, quanto per la città stessa, dove Bottesini "rivoluzionò" la cultura musicale (Gazzetta Musicale di Milano 1877), dirigendo e proponendo opere sinfoniche mai eseguite come la Pastorale e l'Eroica di Beethoven. Fu lo stesso Bottesini a fondare la Società del Quartetto di Napoli nel 1879.

Nella prima parte un' originale composizione per quartetto d' archi di Francesco Fiore

Il Concerto è in programma Sabato 3 Luglio, ore 18.30, nel Giardino antistante il Centro Parco Casinetto - Sala Baganza. dalle ore 17.30 sarà aperto il cancello di accesso da Viale degli Inglesi.

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE.

Info e prenotazioni: iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica

Programma completo della rassegna: "I Parchi della Musica"