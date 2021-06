Venerdì 02 Luglio con Camminaparchi

Una passeggiata evocativa negli spazi verdi intorno al Castello di Torrechiara e nel primo ampio tratto del Sentiero d'Arte, per rivivere i tempi in cui il giardino delle signore del Castello (da Bianca Pellegrini nel '400 a Caterina de' Nobili nel secolo successivo) era organizzato in varie sezioni. C'erano le erbe officinali, coltivate per lo più nei monasteri per curare monaci e pellegrini, ma anche le spontanee nel sottobosco ai piedi del maniero; le piante aromatiche, usate in cucina e per ricavarne profumi; il pomario (frutteto) dove gli alberi regalavano piccoli frutti, se paragonati a quelli odierni. La vigna, che riforniva il castello di vino, è celebrata a più riprese anche negli affreschi: famosa è infatti la Sala del Pergolato.

A termine della passeggiata, per chi lo desidera, è possibile effettuare la visita al Castello di Torrechiara, accompagnati dalla Guida (GAE, Guida Turistica e ricercatrice), per osservare, negli affreschi, i temi trattati nella passeggiata.

Grado di difficoltà: T Turistico (tracciato semplice, corto e ben segnalato). Dislivello inferiore ai 500 m. Tempo di percorrenza: 2 ore circa (più un'ora per l'eventuale visita al castello)

Ritrovo: Venerdì 2 Luglio 2021 ore 15.00 presso Parcheggio ai piedi del Castello, di fronte al ristorante Al Mulino, in Strada del Mulino - Torrechiara (Langhirano PR)

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, zainetto, 1 l. acqua

Organizzatore e Guida: Alessandra Mordacci (Guida Ambientale Escursionistica, Guida Turistica ed Esperta Beni demoetnoantropologici materiali e immateriali)

Costi di partecipazione all'escursione: Adulti Euro 10 – Bambini e Ragazzi fino a 18 anni Euro 6.

Per chi desidera anche la visita al castello: Ingresso Castello intero € 5,00; agevolato € 2,00 giovani di anni 18-25; gratuito fino a 18 anni

Prenotazione obbligatoria: Cell. 338 6310900 – email alessandramordacci@libero.it - presente su Facebook e Instagram



Possibilità di "merenda longobarda" convenzionata in collaborazione con il ristorante "Al Mulino", costituita da torta fritta e prosciutto, al costo concordato di euro 15,00 pro capite (comprendente posto a tavola, Prosciutto di Parma, Torta fritta, Crostata della Casa, acqua, 1 bicchiere di Malvasia e caffè). Il conto della merenda sarà regolato dai partecipanti direttamente al gestore del locale.