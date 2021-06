Domenica 4 luglio alle 18 alla Corte di Giarola, nel Parco del Taro

Emanuela Dall'aglio presenta

ONCE UPON A TIME

Il museo della fiaba è un luogo non facile da trovare, non ha fissa dimora e spesso resta nascosto agli occhi distratti di persone troppo impegnate, ma a volte capita che viaggiatori spensierati ne hanno scoperto delle stanze nei luoghi più imprevisti del mondo. È un museo sempre in espansione, sempre in movimento, per il quale ricercatori instancabili viaggiano da una fiaba all'altra alla ricerca di nuove testimonianze. Un luogo in continua evoluzione dove si catalogano reperti di tutte le epoche storiche provenienti dalle fiabe del mondo. Molte di queste fiabe sono state trasformate in testi scritti, la parola ha preso corpo e noi, scavando tra queste parole abbiamo recuperato l'origine degli oggetti.

Consigliato dai 5 anni

Due turni: ore 16,30 e 18,00

__________________________________

Gli spettacoli si terranno all'aperto sotto il portico del teatro, nella splendida Corte di Giarola.

La capienza dello spazio è limitata e la prenotazione è obbligatoria.

Biglietti: € 5

Informazioni e prenotazioni:

info@associazioneuot.it

tel. e whatsapp: 346 6716151

Tutti gli spazi e le rappresentazioni seguiranno il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le attività di UOT sono realizzate con il contributo e il patrocinio di Comune di Collecchio e Parchi del Ducato, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e di Fondazione Cariparma.

