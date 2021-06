dal 2 al 4 luglio 2021

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti in totale sicurezza.

Le attività di visita guidata sono tutte su prenotazione obbligatoria.

Dove non specificato, le prenotazioni si effettuano contattando l'Ufficio Informativo dei Parchi Reali:

011/4993381 info@parcomandria.it info@parchireali.gov.it

PARCO NATURALE LA MANDRIA

TRENINO INTERPARCO



sabato 3 e domenica 4 luglio



ORE 11.00 - 14,00 - 15,30 - 17,00 - 18,30* (*priorità per gruppi)

partenza Piazza della Repubblica di Venaria fronte Reggia, seconda partenza ingreso del Parco Ponte Verde di Venaria

€ 6 intero - € 5 ridotto ( dai 3 ai 10 anni) - gratuito sotto i 3 anni

Prenotazione obbligatoria: 340/7936071

IN SETTIMANA SOLO SU PRENOTAZIONE PER GRUPPI MINIMO 10 PAX



domenica 4 luglio: Le meraviglie del Parco La Mandria con l'Associazione La Mandria Adventure





Venerdì 2 luglio

Ore 20.00 PRESSO CASCINA OSLERA: TREKKING REALI SPECCHI D'ACQUA. Passeggiata al tramonto con pic nic.

Sabato 3 luglio

Ore 10.00 PRESSO CASCINA OSLERA: PASSEGGIATA DA OSLERA A VILLA LAGHI. Birdwatching al Lago

Domenica 4 luglio

Ore 10.00 PRESSO CASCINA BRERO: PASSEGGIATA CON L'ENTOMOLOGO. Per adulti



Ore 15.00 PRESSO CASCINA BRERO: PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEGLI INSETTI. Per famiglie

E PER TUTTO IL WEEK END

CENTRO VISITE DI CASCINA BRERO

APERTO NEL WEEK END DALLE 10 ALLE 20

CON TUTTI ISERVIZI DELLA CASCINA, COMPRESO IL PERCORSO A PIEDI NUDI "LA FORESTA IN UNTA DI PIEDI"

CASCINA VITTORIA

ATTIVITA' A CAVALLO E IN CARROZZA SU PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASCINA

CASTELLO

800m di passeggiata da ingresso Ponte Verde di Venaria Reale

DAL MARTEDì AL VENERDì 10-17 (ULTIMO INGRESSO ORE 16.30)

SABATO E DOMENICA 10-18 (ULTIMO INGRESSO ORE 17.30)

SKUA NATURE AL CIABOT DEGLI ANIMALI: FOTOGRAFARE LA NATURA

dalle 9.00 alle 18

workshop di macrofotografia gratuiti per bambini

PUNTI RISTORO, APERTI TUTTA LA SETTIMANA (PER ALCUNI POSSIBILI CHIUSURE IN CASO DI MALTEMPO):

- DA INGRESSO PONTE VERDE DI VENARIA (500m circa di passeggiata): LA LOCANDA DELLA MANDRIA 011/4993324

- DA INGRESSO PONTE VERDE DI VENARIA (800m circa di passeggiata): CAFFETTERIA REALE 0114598910 interno 224

- DA INGRESSO OSLERA DI ROBASSOMERO: CASCINA OSLERA 366/4994250

- DA INGRESSO DI DRUENTO: BAR BAFFO 351/9201095 - 351/9924053

- A META' STRADA CIRCA TRA INGRESSO PONTE VERDE DI VENARIA E INGRESSO DI DRUENTO: CHIOSCO DUE CREPES IN VIAGGIO 3487993808

- DA INGRESSO TRE CANCELLI PER PARCHEGGO (circa 300m di passeggiata), O DA INGRESSO DEDICATO RAMPA: LA RAMPA FIORITA 333 1538428

- RENT BIKE LA MANDRIA: TUTTA LA SETTIMANA DALLE 10 ALLE 20 (ULTIMO NOLEGGIO ORE 19) 011/4993333

- CASCINA OSLERA TUTTA: LA SETTIMANA DALLE 9 ALLE 19 (ULTIMO NOLEGGIO ORE 18) 366/4994250

SPORT

TUTTI I SABATI ORE 6.30 RITROVO DA INGRESSO TRE CANCELLI E COLAZIONE ALLA RAMPA FIORITA



TUTTE LE DOMENICHE ORE 9.30 DA BRERO

Per correre ed allenarsi insieme nel Parco.

L'attivita' non necessita di prenotazione, l'importante e' essere puntuali

Cascina Brero (Via Scodeggio, Venaria Reale – ingresso dedicato con parcheggio gratuito interno)

PARCO NATURALE DI STUPINGI

DOMENICA 4 LUGLIO ORE 16.30

CON RITROVO: Bosco le Risere Via Europa 38 - 10060 Candiolo

UN TUFFO NEI SENSI: Attraverso i nostri sensi scopriamo il bosco e i suoi abitanti.