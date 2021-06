Spettacoli, concerti, attività tra gli animali

Madame Rebiné con Massimiliano Pederzoli presenta uno spettacolo esilarante ricco di colpi di scena e numeri brillanti: dalla magia all'acrobazia, dall'ipnotismo al beat box, dal rumorismo al canto. Tutto concepito, realizzato e interpretato dall'unico e inimitabile Gran Grandinì. Lo spettacolo si tiene sotto il portico del teatro della Corte di Giarola a Collecchio, nel Parco del Taro. Nel rispetto della normativa i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: www.associazioneuot.it, info@associazioneuot.it oppure 3466716151.

Magia della notte: le lucciole - Uscita serale adatta a tutti venerdì 02 luglio alle 20,30 nella Riserva dei Ghirardi

Escursione di sera per grandi e bambini dedicata alla scoperta della vita delle lucciole.Sapete che le lucciole mandano lampi per trovarsi tra maschi e femmine? Che di lucciole ce ne sono tante specie diverse, ed ogni specie emette lampi di intervalli diversi?Per scoprire molto altro, e vedere centinaia di lucciole danzare nel buio del bosco. Il ritrovo è presso la sbarra di Costa dei Rossi, Bertorella di Albareto (PR). Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le 18 del giorno precedente.

Ensemble Coll'Arco presenta un'opea rara e poco eseguita, nonostante la sua bellezza, di Giovanni Bottesini: "Il Gran quintetto in Do minore". Nella prima parte un' originale composizione per quartetto d' archi di Francesco Fiore. Il Concerto si terrà sabato 3 luglio alle ore 18.30, nel Giardino antistante il Centro Parco Casinetto - Sala Baganza. Ingresso gratuito con prenotazione a: iparchidellamusica@gmail.com.

Una passeggiata tra boschi e prati della Riserva per raggiungere un campo di lavanda in piena fioritura che attrae tantissime farfalle, bombi e api selvatiche, permettendo l'osservazione ravvicinata e la fotografia di questi meravigliosi insetti. Attività gratuita. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Costellazioni Familiari e Sistemiche è uno straordinario strumento che mostra la parte sommersa dell'iceberg di ognuno di noi. Le parti nascoste dell'inconscio personale, familiare e collettivo verranno portate alla luce. Possono essere estremamente efficaci per un'infinita serie di problematiche, problemi familiari e con il partner, processi di autorealizzazione, sintomi fisici. Presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Informazioni su requisiti e contributo: Paola Berni 3483066697.

Corso di una giornata alla scoperta del naturale istinto di cooperazione del cavallo, osservandoli interagire nel loro ambiente possiamo imparare come muoverci e comunicare in modo gentile e a loro comprensibile. Con Giulia Gaibazzi, biologa, istruttrice di equitazione e autrice del libro "Guida al rispetto del Cavallo". Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Per info e prenotazione Elena Gabbi +39 3315449986.

Emanuela Dall'aglio presenta "Once upon a time". Il museo della fiaba è un luogo non facile da trovare, non ha fissa dimora e spesso resta nascosto agli occhi distratti di persone troppo impegnate, ma a volte capita che viaggiatori spensierati ne hanno scoperto delle stanze nei luoghi più imprevisti del mondo. Lo spettacolo si tiene sotto il portico del teatro della Corte di Giarola a Collecchio, nel Parco del Taro. Nel rispetto della normativa i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: www.associazioneuot.it, info@associazioneuot.it oppure 3466716151.