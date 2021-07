Sabato e domenica a piedi, in bici e a cavallo

Una passeggiata semplice ed evocativa nei dintorni del Castello e sul Sentiero d'Arte, per rivivere i tempi in cui il giardino delle signore del Castello era organizzato in varie sezioni. Vedremo dove c'erano le erbe officinali, ma anche le spontanee nel sottobosco, le piante aromatiche, il pomario (frutteto) e la vigna. Il ritrovo è alle 15 presso il parcheggio ai piedi del Castelli di Torrechiara (PR). Possibilità di visitare il castello e/o fare merenda dopo l'escursione. Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Alessandra Mordacci al num. 3386310900 oppure via email alessandramordacci@libero.it oppure pagina FB o Instagram.

Una suggestiva escursione adatta a tutti in bicicletta che parte da Fidenza per arrivare nel cuore del Parco dello Stirone fino alla Pieve di San Nicomede passando per il Podere Millepioppi e affiancando il MuMab. Il ritrovo è alle 17 presso la stazione ferroviaria di Fidenza. Possibilità di noleggio ebike in loco oppure utilizzare la propria (mtb o ebike). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Alice Pessina al num. 3495433361.

Escursione tra le frazioni delle corti di Monchio durante la fioritura del castagno con visita agli apiari dell'azienda Agricola Il Bafardel. Percorreremo il sentiero tra muretti a secco e quel paesaggio agricolo montano così importante e protetto. Possibilità di acquistare miele. Il ritrovo è alle 9,30 presso il cimitero di Pianadetto a Monchio delle Corti (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Paola Bondani al num. 3760176425 oppure via email a paolabondani@gmail.com.

Percorso ad anello che permette di scoprire la zona meno nota del Parco: Monte Falcone e Monte Padova. I calanchi sulle loro pendici vedono affiorare strati fossiliferi che sono la naturale prosecuzione di quelli affioranti nella porzione superiore dell'anfiteatro calanchivo di Monte Giogo, con cui costituiscono lo stratotipo del Piacenziano. Per chi lo desidera, prima dell'escursione è possibile visitare il Museo Paleontologico "G. Cortesi" di Castell'Arquato. Il ritrovo è alle 9,30 (per visitare il museo) e alle 10,30 (per l'escursione) presso lo IAT di Castell'Arquato (PC). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando lo IAT al num. 0523803215 oppure via email iatcastellarquato@gmail.com, sito: www.castellarquatoturismo.it, FB: ufficioturistico.castellarquato.

Un'escursione a cavallo nella zona di Bosco di Corniglio. Raggiungeremo un sentiero panoramico nel bosco di castagni e noccioli, lungo il sentiero si attraversa il guado denonimato "Rio dei morti", proseguendo si arriva alla collina 'belvedere' con breve sosta per ammirare il panorama circostante (da qui si possono vedere le cime di Monte Marmagna e Monte Orsaro). Riprendiamo la passeggiata raggiungendo il sentiero dei caprioli (avventuroso e divertente). Il ritrovo è alle ore 10 presso il Ranch Stella del Bosco, in Loc. Polita a Corniglio (PR). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Elisabetta Beghi al num 3387154757 oppure via email vassy.e@libero.it.

Un'escursione narrata, nella ricorrenza dell'eccidio dei civili di Sasso, durante il rastrellamento per opera dell'esercito nazista durante l'operazione Walleinstein del luglio del 44. Ci troveremo presso il Museo della Resistenza di Sasso e dopo una narrazione continueremo l'escursione lungo i sentieri della lotta partigiana. Il ritrovo è alle 10 al Museo in località Sasso, frazione di Neviano degli Arduini (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Salton Francesco al num.3208436753 oppure via email francescosalton82@gmail.com.