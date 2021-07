Escursioni, teatro e benessere immersi nella natura

Il Taro fu indiscusso protagonista della battaglia del 1495 e, nelle sue acque, custodisce le storie, le tragedie e i racconti legati alla furibonda battaglia che ebbe luogo proprio tra le sue rive. Durante l'escursione l'ambiente fluviale farà da scenografia a cinque brevi performance legate ai racconti dei protagonisti di quella famosa vicenda storica che sconvolse l'Europa intera. Il percorso si svolgerà lungo il sentiero di Oppiano; grado di difficoltà: T (FACILE) Ritrovo: martedì 6 Luglio 2021 ore 20.00 nella piazzola di fronte alla chiesa di Oppiano, località Oppiano (Collecchio PR). Prenotazione obbligatoria: racconti.basilisco@gmail.com - Tel. 3402567813

Attraverso movimenti e respiro guidati secondo i princìpi del Qi gong, antica e diffusa pratica orientale, proveremo ad ascoltare e a riscoprire il corpo stando all'aperto, immersi nella natura del Parco, ricercando quel senso di appartenenza e armonia fuori dalla propria casa, radicandosi in ciò che si è e accogliendo uno sguardo nuovo. Partecipazione aperta a tutte le età, non occorrono particolari prerequisiti fisici. Appuntamento ogni martedì del mese di luglio dalle 17.45 alle 18.45 presso l'ingresso del Mumab (Podere Millepioppi, Strada San Nicomede 29- Salsomaggiore Terme PR). Info costi e prenotazioni: Anna Rigoni al num. 347 435 5594 oppure annina.mr@gmail.com

Alla ricerca di un po' di fresco nella Riserva dei Ghirardi tra passeggiata serali per osservare gli animali notturni, per scoprire i mestieri tradizionali e divertirsi con i figli: tutti i martedì di luglio dalle 20 alle 21 "Il bosco dei Cervi volanti", venerdì 09 luglio dalle 20,30 alle 23 "La notte europea delle falene", sabato 10 luglio dalle 9 alle 12,30 "La pecora e il lupo", domenica 11 luglio dalle 15 alle 17 "Valigia di cartone", laboratorio per bambini e genitori. Appuntamenti a pagamento e con prenotazione obbligatoria.

Cosa vuol dire, essere italiani? Avere lo zaino Invicta? Parlare male le lingue straniere? Gesticolare? Cantare canzoni d'amore? Mangiare la pasta al dente? Non pagare le tasse? Essere eleganti? Portare gli occhiali scuri anche di notte? Applaudire all'atterraggio dell'aereo? Nicola Borghesi e Paolo Nori se lo sono chiesti e hanno scritto questo spettacolo che li ha portati a indagare la questione. Spettacolo per adulti. Lo spettacolo si tiene all'aperto sotto il portico del teatro, nella splendida Corte di Giarola (Collecchio PR).La capienza dello spazio è limitata e la prenotazione è obbligatoria: info@associazioneuot.it - tel. e whatsapp: 346 6716151