Sai cos'è un Bioblitz?

Il Bioblitz è un evento di educazione naturalistica e scientifica, che ha l'obiettivo di implementare la banca dati della biodiversità regionale, grazie alla curiosità e allo sguardo attento dei suoi cittadini!

L'iniziativa consiste infatti nel ricercare, individuare e classificare in un determinato ambiente il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. La presenza del pubblico è l'elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in una attività a carattere scientifico, la cosidetta Citizen Science, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde.

Quest'anno il Bioblitz Lombardia si è articolato in tre tappe:

La prima tappa si è svolta in modalità telematica (Bioblitz Lombardia da casa mia 2021) dal 15 maggio al 23 maggio e ha ottenuto un grande successo ! Sono state infatti caricate 4.988 osservazioni, per 1.161 specie con il contributo di 104 persone, mentre sono stati 414 gli identificatori. La seconda tappa invece si è tenuta in presenza! venerdì 11 giugno (dalle 18.00) fino a domenica 13 giugno. In contemporanea in tutte le aree protette della Lombardia, ci sono state diverse attività con lo scopo di fare guardare la natura con gli occhi dei nostri esperti naturalisti. L'affluenza è stata di 167 persone che hanno inserito 3439 osservazioni di 905 specie. E presto arriverà la terza e ultima tappa: il Bioblitz lombardia parchi montani! ll 24 e il 25 luglio, i Parchi montani lombardi, per coinvolgere e sensibilizzare anche i turisti, organizzeranno il terzo e ultimo appuntamento con il Bioblitz di quest'anno!

Quello che ti serve è il tuo cellulare per poter immortalare le diverse specie che avrai attorno!

Come puoi partecipare?

• Scarica l'applicazione gratuita INaturalist

• Guarda il tutorial o leggi le istruzioni

• Guarda i suggerimenti per le foto e i suoni

• Partecipa ad una delle iniziative proposte

• Carica le tue osservazioni sull'applicazione

Gli esperti naturalisti ti aiuteranno a capire cosa stai fotografando !