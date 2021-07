Alla scoperta del lavoro del pastore transumante nel Parco dei Cento Laghi con Camminaparchi

Pastori transumanti che salgono all'alpeggio estivo con il loro branco di pecore. Come vivono sui monti? Come si difendono dai predatori?

Incamminandoci da Prato Spilla 1351 m. s.l.m, saliremo lungo la pista da sci, in silenzio ascoltiamo se sentiamo il suono dei campani attaccati al collo delle pecore di razza massese. Una volta udito il suono dei campani andremo incontro al pastore che è salito quassù per far trascorrere alle proprie pecore un'estate al fresco. Parleremo con il pastore e scopriremo che vita fa lassù nel periodo estivo. Il nostro cammino proseguirà verso la sella del Torricella 1656 m. sl.m., arriveremo al Lago Martini 1714 m. sl.m. e qui potremo trovare un secondo branco di pecore che si abbeverano nello specchio d'acqua. Scenderemo verso il Bivacco Cagnin 1585 m. sl.m. dove consumeremo il pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Faremo una meritata sosta a questo bivacco che un tempo era il rifugio estivo dei pastori locali. Una volta riposati scenderemo verso il Lago Verde 1484 m. sl.m. e proseguiremo verso la Sella Pizzo della nonna 1519 e imboccheremo il sentiero Cai 707 A che ci porterà a Prato Spilla.

Grado di difficoltà: medio - Dislivelli: 380 metri circa.

Ritrovo: Domenica 18 Luglio ore 9.00 in località Prato Spilla, Comune di Monchio delle Corti (PR). Termine escursione ore 15.00

Attrezzatura richiesta: Scarponcini da trekking, zaino, acqua, spuntino e pranzo al sacco, vestiario a cipolla estivo.

Organizzatore: C.O..F.A.P. - Guida: Monica Valenti (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: € 16.00

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cel 348 8224846 mokavalenti@libero.it, pagina f guide val cedra

In collaborazione con Coop di comunità Corte di Rigoso. Presso Bar "Rigoso 1131 m. s.l.m." e Alimentar "Corte dei Sapor" (bottega di Comunità) sarà possibile fare colazione prima dell'escursione della domenica mattina.