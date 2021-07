Pedalando lungo la bassa Via Longobarda sabato 17 luglio

Bellissimo e appassionante percorso che si svolge quasi interamente su piacevoli strade bianche e sentieri di collina. Con questo percorso potremo vedere la storica pieve di Barbiano (X secolo) e la stupenda chiesa di Sant'Ilario Baganza, luogo di culto edificato tra l'XI e il XII quale cappella di un ricovero per pellegrini che percorrevano la Via Longobarda. Non mancheranno stupendi paesaggi che ricorderanno le colline Toscane, lungo le strade bianche di Tordenaso e Casanova.

Il percorso parte da Torrechiara in Piazza Leoni e ci portera' allo storico abitato di Tiorre per poi scendere a quello di San Michele Tiorre. Da lì imboccheremo un sentiero che ci portera' su una bella e poco conosciuta strada bianca che sale fino al paese di Barbiano. Da Barbiamo scendiamo fino a Sant'Ilario Baganza, dove ammireremo la chiesa e la sua particolare torre campanaria. Qui saremo già sulla Via Longobarda e saliremo fino a Tordenaso. Qui imboccheremo una strada immersa nel verde che ci portera' alla corte di Casanova per poi scendere a case Ughi. Procedendo verso Strognano scenderemo lungo il crinale della Via Longobarda fino a Casatico. Da qui, prima del rientro in Piazza Leoni di Torrechiara, potremo ammirare due opere d'arte lungo il Sentiero d'Arte.

Grado di difficoltà: Medio - Lunghezza: 27km - Dislivelli: +-850 metri - Tempo di percorrenza: 3 ore

Ritrovo: Sabato 17 luglio 2021 ore 9.00 in Piazza Leoni, 2 a Torrechiara (PR), presso il bar "La Tavola del Contado". Termine escursione: 12:30

Attrezzatura richiesta: La mountain bike elettrica non viene noleggiata dalla guida, pertanto è necessario presentarsi gia' muniti della stessa oppure noleggiarla presso noleggiatore convenzionato "Ebike Tour di Torrechiara"

Zainetto con almeno 1 litro d'acqua per partecipante; Occhiali da sole o occhiali protettivi; Pantaloncini o cosciali da bici con fondello protettivo; Giacca a vento; Si consiglia un abbigliamento sportivo comodo con pantaloni stretti alla caviglia

Numero minimo di partecipanti 6 - Numero massimo di partecipanti 12

Organizzatore e Guida: Andrea Pellacini (Guida Ambientale Escursionistica, Guida Turistica e Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: 15 € adulti e 10 € minoriAgevolazioni: 13 € adulti e 8 € minori (se si noleggia bici presso Ebike Tour)

Prenotazione obbligatoria: Andrea Pellacini (guida) - 333 1805781- andrea.p@thewalkingrobin.com

Noleggio bici presso Ebike Tour in Piazza Leoni di Torrechiara (a fianco del punto di ritrovo)Costo noleggio bici 32€ (convenzionato con l'attività).