Vigoleno e le antiche barriere coralline di Monte Santo Stefano nel Parco del Piacenziano

Un percorso ad anello che si snoda attorno al borgo medioevale di Vigoleno, percorrendo il quale si scoprirà il Parco dello Stirone e del Piacenziano da un punto di vista differente: le colline che lo circondano. Si camminerà all'interno dei castagneti che ricoprono il Monte Santo Stefano e si scoprirà come questo sia in realtà un'antica barriera corallina. I panorami visibili nei tratti liberi da vegetazione, permetteranno di ammirare in tutta la loro bellezza, sia la valle del Torrente Stirone e l'ofiolite che la domina, sia la Valle Ongina, in cui a dominare sono i calanchi di Monte La Ciocca.

Ritrovo presso il parcheggio di Rio La Noce a Vigoleno, luogo di inizio e fine dell'escursione (333 m s.l.m.). Il primo tratto in salita si percorre sulla strada asfaltata che porta alla località Costa di Vigoleno (sentiero CAI 931 – 380 m s.l.m.), con visuale sulla Val Stirone e i vigneti di Vigoleno, per poi continuare a salire lungo il sentiero A19. In questo trattosi cammina all'interno di un bosco misto di latifoglie, in cui a primavera è possibile osservare copiose fioriture di flora nemorale. Al termine della salita (407 m s.l.m.), il sentiero si apre ed è possibile ammirare la Valle Ongina e i calanchi di Monte La Ciocca, primo spot dell'Area Piacenziano del Parco. Proseguendo in discesa all'interno del bosco, si arriva al bivio con il sentiero A18 (375 m s.l.m.), in cui inizia la salita che porta alla località Melesi (418 m s.l.m.), durante la quale è possibile osservare in lontananza la località Massina, unico punto di affioramento dei gessi che testimoniano un periodo di disseccamento dell'Antico Mare Padano. Si prosegue in salita e, con una breve deviazione, si raggiunge la cima del Mote Santo Stefano (460 m s.l.m.), immersi nel castagneto secolare. Una volta tornati sul sentiero principale, si percorre un falsopiano da cui si imbocca l'ultimo tratto in discesa, che porta alla piazza principale del borgo di Vigoleno (356 m s.l.m.), in cui termina l'escursione. Al termine, sarà possibile spostarsi al MuMAB, in Località Millepioppi, per visitare il Museo in cui sono custoditi i fossili rinvenuti nel Parco.

Grado di difficoltà: Dislivello in salita: 101 m; dislivello in discesa: 101 m.

L'itinerario è ad anello, lungo circa 5 km e si sviluppa prevalentemente su terreno collinare, con tratti in salita che in alcuni punti possono risultare impegnativi. Di facile percorrenza per adulti e per bambini abituati a camminare, l'unica difficoltà importante si può riscontrare in caso di piogge abbondanti nei giorni precedenti, a causa della scivolosità dei sentieri, in particolare nei tratti in salita, ma anche nel tratto di discesa finale.

Tempo di percorrenza: 2,00 ore (+ 1,00 ora circa per la visita al Museo).

Ritrovo: Sabato 17 Luglio 2021 ore 15.30 presso il parcheggio di Rio La Noce a Vigoleno (Vigoleno di Vernasca PC). Termine escursione ore 19.00

Attrezzatura richiesta: Scarponi da trekking con suola scolpita, bastoncini da trekking, pantaloni lunghi, giacca anti vento, crema solare, repellente per gli insetti, acqua e occhiali da sole.

Organizzatore: Astrea Società Cooperativa - Guida: Simona Alberoni (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi: 10 euro adulti, 8 euro bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, gratuito bambini sotto i 4 anni.

Per chi desidera la visita al Museo, il costo del biglietto del Museo è di 5 euro adulti, 4 euro ragazzi dai 13 ai 18 anni e over 65, 3 euro bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, gratis bambini sotto i 4 anni, da versare in loco.

Prenotazione obbligatoria: Astrea Società Cooperativa - email: astrea.soc.cooperativa@gmail.com; cell.: 3288960870; FB: Astrea Escursioni e Didattica.

Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno precedente l'escursione.

Evento inserito nel calendario Around Thermae 2021/2022 promosso dall'Associazione Coworking Salsomaggiore Terme.

Al termine dell'escursione è possibile effettuare la visita al Museo Mare Antico e Biodiversità (MuMAB), situato presso la sede del Parco dello Stirone e del Piacenziano, luogo di ritrovo. Bambini dai 6 anni, purché abituati a camminare su terreni impervi - Cani ammessi al guinzaglio: in caso di presenza di cani, dotarsi di acqua per l'animale e museruola da usare in caso di necessità.