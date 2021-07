Ogni mercoledì di luglio e agosto accendiamo le torce per esplorare il Parco dello Stirone

Ogni mercoledì di luglio e agosto MuMAB propone un evento serale diverso, per soddisfare piccoli e grandi, per scoprire gli animali e le piante, per scoprire arte e cultura.

Il primo appuntamento è dedicato agli animali notturni.

Quando scende la notte...e il caldo lascia la "presa", è allora che la vita si risveglia: uccelli notturni, anfibi, insetti...Partiremo dal MuMAB, dalla sua sezione biodiversità e ci inoltreremo lungo i sentieri del Parco dello Stirone e del Piacenziano cercando di sentire, e magari anche vedere, gli animali che popolano la notte.



Cosa portare:

1. felpina per proteggersi dall'umidità

2. torcia per esplorare i sentieri al buio

3. repellente per insetti, siamo pur sempre in un area campestre

4. abbigliamento adatto per un'escursione: scarponcini, indumenti comodi.

Ritrovo: alle ore 20,45 davanti al Mumab, Podere Millepioppi - loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR).

Date: mercoledì 14, 21 e 28 luglio

Costo: 8 € per adulti, 6 € ragazzi 10-18 anni e gratuito bambini under 10.

Prenotazione obbligatoria tramite il sito www.millepioppi.it oppure via email mumab@millepioppi.it oppure telefonando al num. 3534147452.

Serve come sempre portare con sè una mascherina che verrà utilizzata nei momenti in cui non si potranno mantenere le distanze di sicurezza.

Prossimamente il programma di tutta la rassegna.