Un libro da laggere, lago, natura e ombra... questi sono gli elementi perfetti se vuoi passare un pomeriggio all'insegna della tranquillità in solitudine o in compagnia.

Nel Parco Monte Barro sono presenti dei punti panoramici in cui immergersi tra le pagine di una lettura, sorseggiando una bibita fresa.

Un punto consigiato è l'inizio del sentiero che si raggiunge salendo in auto da Galbiate. Oppure un altro luogo raccomandato è il tratto di lago su cui si affaccia Oggiono, dove c'è un piccolo parco tendenzialmente poco frequentato. O ancora il Segrino è un altro ottimo luogo di lettura e relax.

Anche il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone offrono dei luoghi meravigliosi e immersi nel verde in cui prendersi del tempo per se stessi, il primo potrebbe essere lo scorcio in mezzo ai vigneti, oppure ci sono delle vaste vallate vicino alla sede del parco.

Insomma, munisciti di una bicicletta, una lattura a tuo piacimento e un ventaglio... il tuo pomeriggio di riposo è già organizzato!

Leggi l'articolo qui se vuoi sapere come raggiungere questi luoghi!