Hai mai sentito parlare di agricoltura biodinamica?

"Questo approccio consente di governare l'azienda agricola come Organismo Agricolo a ciclo chiuso fino a farla evolvere in vera e propria Individualità Agricola con tecniche e sostanze naturali provenienti dal suo interno. Preparati biodinamici, attenzione ai ritmi della natura e alle relazioni e processi tra gli esseri viventi coinvolti portano un forte sviluppo del processo di umificazione del suolo e della biodiversità" (leggi qui per approfondire).

Alle Cascine Orsine si pratica questo tipo di agricoltura, il sito produttivo principale si trova poco lontano da Bereguardo, vicino a Pavia.

Il nucleo centrale di questa azienda agricola è composto da moltissimo verde e ospita un allevamento di mucche.

L'attenzione alla cura e il benessere degli animali sono tra i principali obiettivi dell'azienza, infatti sono monitorati e trattati con cura, sottolina il titolare.

Oltre alla produzione di formaggi c'è anche quella del riso e nello specifico vengono prodotte due tipologie: Baldo e Rosa Marchetti.

