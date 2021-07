Attività durante la settimana e domenica

QI GONG tra Millepioppi: ascoltare e a riscoprire il corpo immersi nella natura del Parco dello Stirone. Ogni martedì del mese di luglio

Attraverso movimenti e respiro guidati secondo i princìpi del Qi gong, antica e diffusa pratica orientale, proveremo ad ascoltare e a riscoprire il corpo stando all'aperto, immersi nella natura del Parco, ricercando quel senso di appartenenza e armonia fuori dalla propria casa, radicandosi in ciò che si è e accogliendo uno sguardo nuovo. Partecipazione aperta a tutte le età. Appuntamento ogni martedì del mese di luglio dalle 17.45 alle 18.45 presso l'ingresso del Mumab (Podere Millepioppi, Strada San Nicomede 29- Salsomaggiore Terme PR). Info costi e prenotazioni: Anna Rigoni al num. 347 435 5594 oppure annina.mr@gmail.com.

Quando scende la notte...e il caldo lascia la "presa", è allora che la vita si risveglia: uccelli notturni, anfibi, insetti...Partiremo dal MuMAB, dalla sua sezione biodiversità e ci inoltreremo lungo i sentieri del Parco dello Stirone e del Piacenziano cercando di sentire, e magari anche vedere, gli animali che popolano la notte. Il ritrovo è mercoledì 14 luglio alle ore 20,45 davanti al MuMAB a Salsomaggiore Terme (PR). Prenotazione obbligatoria tramite il sito www.millepioppi.it oppure via email mumab@millepioppi.it oppure telefonando al num. 3534147452.

Il Cervo volante è uno dei più grandi insetti europei, specie di importanza comunitaria, indicatrice di ambiti forestali per conservati. A luglio si tiene il censimento annuale nella Riserva dei Ghirardi ed ognuno può partecipare e dare il suo aiuto. Al termine dell'attività appostamento ed osservazione della natura notturna (facoltativo). Ogni mercoledì di luglio dalle 20 alle 21. Attività gratuita. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093.

Il percorso Sentiero d'Arte mette in collegamento luoghi d'interesse ambientale, naturalistico, storico, religioso, artistico ed economico: il paesaggio, dalla centuriazione romana agli insediamenti monastici medievali agli opifici (antichi mulini, stabilimenti per la produzione di conserva di pomodoro, salumifici); la vegetazione, gli edifici monumentalie/o rustici, le pitture, le sculture,i toponimi, i proverbi, le tradizioni più curiose. Percorso adatto a tutti. Il ritrovo è alle 15 presso il parcheggio ai piedi del Castelli di Torrechiara (PR). Possibilità di visitare il castello e/o fare merenda dopo l'escursione. Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Alessandra Mordacci al num. 3386310900 oppure via email alessandramordacci@libero.it oppure pagina FB o Instagram.

Escursione micologica guidata da Giampaolo Simonini, Guida Ambientale Escursionistica e Daniela Visentini, Ispettore Micologo sui sentieri della Riserva, per imparare a riconoscere le specie commestibili da quelle tossiche più prossime. Dopo l'escursione di circa 4 ore e il pranzo al sacco, seduta di studio degli esemplari di difficile determinazione presso il Centro Visite. Ritrovo Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Info e prenotazione obbligatoria presso Giampaolo Simonini 366 4423961 oppure via email giamsim@tin.it entro sabato 17 luglio ore 18:00.