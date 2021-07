Oltre al 5G nella citta di Carpiano arriveranno anche le Cicogne.

E' stato offerto loro dello spazio su una trorre-faro per facilitare la ripopolazione di questa specie a Milano sud, com'era successo qualche tepo fa nelle zone circostanti.

Sulla torre-faro è stato posizionato un cesto in vimini con richiami acustici per attirare le cicogne e il posizionamento di queste strutture s'inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali intrapreso da Città Metropolitana nel 2019.

