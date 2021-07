Lex – Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia

Lex – Il Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha emesso una sentenza nella quale si afferma come l'interesse paesaggistico e, quindi, la tutela del paesaggio sia prevalente in Costituzione e venga fatto valere in sede di giudizio.