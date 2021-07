Un percorso ad anello che si snoda attorno al borgo medioevale. Si camminerà all'interno dei castagneti che ricoprono il Monte Santo Stefano e si scoprirà come questo sia in realtà un'antica barriera corallina. I panorami permetteranno di ammirare sia la valle del Torrente Stirone e l'ofiolite che la domina, sia la Valle Ongina, in cui a dominare sono i calanchi di Monte La Ciocca. Il ritrovo è alle 15,30 presso il parcheggio di Rio La Noce a Vigoleno (PC). Al termine dell'escursione possibilità di visitare il MuMAB a Salsomaggiore Terme. Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Simona Alberoni di Astrea al num. 3288960870 oppure via email astrea.soc.cooperativa@gmail.com oppure pagina FB Astrea Escursioni e Didattica.

Bellissimo e appassionante percorso che si svolge quasi interamente su piacevoli strade bianche e sentieri di collina. Con questo percorso potremo vedere la storica pieve di Barbiano e la stupenda chiesa di Sant'Ilario Baganza. San Michele Tiorre, Barbiano e percorreremo la Via Longobarda terminando sul Sentiero d'Arte fino a Torrechiara. Il ritrovo è alle 9 in Piazza Leoni, 2 a Torrechiara (PR). Possibilità di noleggio ebike in loco oppure utilizzare la propria. Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Andrea Pellacini al num. 333 1805781 oppure via email andrea.p@thewalkingrobin.com.

Pastori transumanti che salgono all'alpeggio estivo con il loro branco di pecore. Come vivono sui monti? Come si difendono dai predatori? Lungo i sentieri cercheremo tracce lasciate dal lupo e da altri selvatici. Il cammino prosegue verso Roncogelato1130 m. s.l.m. dove incontreremo il pastore e il suo branco di pecore di razza Cornigliese. Il ritrovo è alle 15 il bar in Località Rigoso, Monchio delle Corti (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Monica Valenti di COFAP al num. 348 8224846 oppure via email mokavalenti@libero.it oppure pagina FB Guide Val Cedra.

Pastori transumanti che salgono all'alpeggio estivo con il loro branco di pecore. Come vivono sui monti? Come si difendono dai predatori? Una volta udito il suono dei campani andremo incontro al pastore che è salito quassù per far trascorrere alle proprie pecore un'estate al fresco. Parleremo con il pastore e scopriremo che vita fa lassù nel periodo estivo. Il ritrovo è alle 9 in Prato Spilla, Monchio delle Corti (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Monica Valenti di COFAP al num. 3488224846 oppure via email mokavalenti@libero.it oppure pagina FB Guide Val Cedra.

Partendo dal Ranch Stella del Bosco, in località Polita (854 m), attraversiamo l'antico borgo con case in sassi dell'abitato di Polita per raggiungere il sentiero panoramico nel bosco di castagni, ricco di storia, dove si potranno ammirare vecchi seccatoi ormai diroccati, conoscere l'ambiente circostante sino ad ad attraversare il corso d'acqua quindi gimcana nel bosco sino al belvedere con sosta per ammirare lo splendido panorama circostante. Il ritrovo è alle 10 presso il Ranch Stella del Bosco in Loc. Polita a Corniglio (PR). Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Elisabetta Beghi al num. 3387154757 oppure via email vassy.e@libero.it.

E' questo il tempo in cui i cervi volanti, i più grandi insetti d'Europa, diventano padroni della notte dei vecchi boschi. Ed è anche il momento in cui i ricercatori dei Parchi del Ducato svolgono l'annuale monitoraggio nel Parco Boschi di Carrega al fine di conservare la popolazione di cervi volanti, importanti bio-indicatori dello stato di salute dell'ecosistema. Una serata di "citizen science", la scienza dei cittadini, in cui i partecipanti prima conosceranno l'affascinante vita dei cervi volanti, poi affiancheranno i ricercatori ed i numerosi volontari dei Parchi del Ducato durante le attività di monitoraggio, camminando lentamente alla loro ricerca. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

Al Palazzo della Provincia di Parma si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei "Campionati Italiani di Parapendio – Trofeo Cento Laghi", che si svolgeranno dal 24 al 31 luglio 2021 a Schia (Tizzano Val Parma – PR). Si tratta di una competizione riconosciuta dalla Federazione Aeronautica Internazionale ed è organizzata dall'Aeroclub "Gaspare Bolla" di Parma insieme all'ASD Paraclub Monte Caio - Deltaclub Melloni in collaborazione con l'Associazione Pro Schia-Monte Caio e il patrocinio dell'Ente Parchi del Ducato, dell'Unione Montana Appennino Parma Est, della Provincia di Parma e della Regione Emilia Romagna.