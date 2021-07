Lex – Comunicato e Link al nuovo regolamento

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha emesso un comunicato concernente l'adozione del regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici:

"Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale al link è stato pubblicato il «Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici», secondo quanto previsto l'art. 34, comma 1-bis del decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal decreto semplificazione, convertito con legge n. 120/2020.

Il regolamento e' articolato in un documento principale e in due allegati che ne costituiscono parte integrante. Gli allegati sono i seguenti: Allegato A «Requisiti per l'erogazione del servizio di conservazione per conto delle pubbliche amministrazioni»; Allegato B «Piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali». Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 e a partire da quella data e' abrogata la circolare AgID 10 aprile 2014, n. 65/2014."

Link al regolamento