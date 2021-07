16 luglio ore 11.00 : link per scaricare cartella stampa

La presente per poter scaricare la Cartella Stampa della conferenza di presentazione

De.Co. Distretto reale di Stupinigi

che si terrà oggi 16 luglio ore 11.00: PRESSO LE CUCINE DELLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

Piazza Principe Amedeo, 7 - 10042 Stupinigi - Nichelino

Per cui

l'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, il Distretto reale di Stupinigi, la Fondazione Ordine Mauriziano, Corona Verde, L'Associazione Stupinigi è e i Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano e Vinovo

hanno mandato invito negli scorsi giorni



CLICCA QUI PER SCARICARE LA CARTELLA STAMPA

(CON WETRANSFER SI HA UNA SETTIMANA DI TEMPO PER SCAICARE I FILE)