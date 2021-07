Lex – Criteri Ambientali Minimi, link a Gazzetta Ufficiale

Lex – Il Ministero per la Transizione Ecologica ha emanato il decreto 30 giugno per l'adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonchè per il servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

