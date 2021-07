Sabato 24 luglio, Spettacolo itinerante per famiglie

Spettacolo itinerante per famiglie a cura di Riccardo Gili e visita al percorso sensoriale La foresta in punta di piedi di Cascina Brero Parco La Mandria.

Una coppia di animali selvatici, un tasso e un cinghiale, si ritrovano ad interagire con gli esseri umani. Mondi diversi che si incontrano e si scontrano.



Gli spettatori si ritroveranno a scoprire in modo originale e giocoso il punto di vista della natura che, per una volta, osserva il mondo degli uomini.



Voci nel bosco è uno spettacolo itinerante in cui pubblico e attori si spostano seguendo un percorso a tappe dove al fascino della rappresentazione si unisce una piccola escursione nella natura.



A vostro piacimento, prima o dopo lo spettacolo, potrete effettuare il percorso a piedi nudi La foresta in punta di piedi. E' la prima realtà situata in provincia di Torino: si snoda tra prati e boschi, ha uno sviluppo di 600 metri, con circa 30 postazioni e giochi che mirano a sviluppare i 5 sensi per accogliere tutti quelli che vogliono provare a sentire e vivere la natura in un modo immersivo.



𝐑𝐢𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐚: adulti e famiglie.

Indossare abiti comodi, si consiglia di portare un piccolo asciugamano.

𝐑𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐨: Lo spettacolo inizia alle ore 17,30 ma è possibile arrivare prima per visitare il percorso sensoriale di Cascina Brero, Via Scodeggio s.n. Venaria Reale TO.



Per l'occasione il percorso e la cascina rimarranno aperti fino alle ore 22 con ultimo ingresso ore 20.



𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨: 10 euro a persona (speciale tariffa famiglia, la quarta persona è gratis)



𝙄𝙈𝙋𝙊𝙍𝙏𝘼𝙉𝙏𝙀: L'attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid