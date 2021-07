Concorso nazionale per video

WALKING PARK STORIES

VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST

Nell'ambito della nuova via di cammino "Via del Gesso", con l'obiettivo di valorizzare il territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola attraverso la narrazione audiovisiva di chi lo frequenta e ne fruisce, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna indice il concorso nazionale per video WALKING PARK STORIES - VENA DEL GESSO VIDEO CONTEST.

Il concorso è articolato in due categorie:

- Categoria Cortometraggi della durata di tre minuti.

- Categoria Stories della durata di un minuto.

Possono partecipare al concorso tutte le persone, che siano maggiorenni al momento dell'iscrizione. È possibile partecipare al concorso individualmente oppure in gruppo. La partecipazione al concorso è gratuita.

Per partecipare è necessario scaricare il regolamento e la modulistica qui di seguito allegati.

E' possibile iscriversi fino alle ore 24.00 di Domenica 29 Agosto 2021. Per iscriversi è necessario inviare all'indirizzo di posta elettronica walkingparkstories@gmail.com i seguenti documenti compilati e firmati:

- Il Modulo di partecipazione

- L'Allegato 1 per ciascun autore

Copia del documento d'identità di ciascun autore

- L'Allegato 2 per ciascuna persona la cui immagine, voce o artefatto compaia nel video

Copia del documento d'identità di ciascuna persona la cui immagine, voce o artefatto compaia nel video

Durante l'evento conclusivo WALKING PARK STORIES FESTIVAL, che si terrà Sabato 11 Settembre 2021 presso il Parco della Vena del Gesso Romagnola, verranno proclamati e premiati i primi tre Cortometraggi e la prima Storia.

La Categoria "Cortometraggi" sarà valutata da una Giuria secondo i criteri di originalità, creatività, tecnica realizzativa e capacità di narrare il territorio, la quale assegnerà i seguenti premi:

· Premio della Giuria al 1° Cortometraggio classificato consistente in un pernottamento per due persone presso il Country Eco Resort "Villa Liverzano", comprensivo di cena e prima colazione, usufrutto di piscina e sauna.

· Premio della Giuria al 2° Cortometraggio classificato consistente in una Action Cam 4K.

Premio della Giuria al 3° Cortometraggio classificato consistente in una tenda Ferrino Kalahari 3 e un Pocket Rocket Stove Kit.

La Categoria "Stories" sarà valutata dal pubblico presente all'evento conclusivo secondo i criteri di originalità, creatività, tecnica realizzativa e capacità di narrare il territorio, il quale assegnerà il seguente premio:

Premio del Pubblico alla 1° Storia classificata consistente in un pernottamento per due persone presso il Country Eco Resort "Villa Liverzano", comprensivo di prima colazione e pranzo a bordo piscina, usufrutto di piscina e sauna.

Successivamente, tutti i video finalisti saranno caricati sui canali social dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e potranno essere diffusi e valorizzati attraverso tutti i canali online e offline dell'Ente di Gestione Parchi e Biodiversità – Romagna, inclusi eventi, fiere e convegni, quali strumento di diffusione, di conoscenza e di valorizzazione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.

INFO: walkingparkstories@gmail.com

PER PARTECIPARE (in allegato):

- REGOLAMENTO

- MODULO DI PARTECIPAZIONE

- ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2