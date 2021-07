Storia e suggestioni della rupe ofiolitica che domina lo sbocco della Val Taro

Un anello escursionistico alla portata di tutti sul monte Prinzera: percorrendo le pendici del monte, sotto la parete rocciosa principale, attraverso vecchie e nuove tracce, tra boschetti e piccole radure saliremo sulla sommità ariosa e panoramica del Monte. Da qui ammireremo le ultime luci della giornata raccontando la sua lontana origine e le sue caratteristiche geologiche e geomorfologiche. Sul far del tramonto, concluderemo l'anello e chi vorrà potrà fermarsi a mangiare qualcosa in compagnia in trattoria locale su terrazza panoramica.

Grado di difficoltà: medio - facile - Dislivelli: 300 m salita e 300 m discesa massimo - Tempo di percorrenza: 2 ore

Ritrovo: Giovedì 22 Luglio 2021 ore 18.45 in località Boschi di Bardone, via statale della Cisa 27 (di fronte a Ristorante da Lino). Termine escursione: 21 / 21,15

Attrezzatura richiesta: Scarponcini, pantaloni lunghi, felpa/kw, zaino con acqua e pranzo al sacco, torcia (preferibilmente frontale), torcia (anche se non dovrebbe servire), bastoncini consigliati.

Organizzatore e Guida: Antonio Rinaldi (GAE)

Costi di partecipazione: adulti 12 euro, 8 per minori di 12 anni

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi - cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com