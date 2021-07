Escursione notturna nel bosco con la luna piena con Camminaparchi

Succede solo due volte all'anno. La superluna ci accompagnerà tra le fronde di imponenti faggi e conifere all'interno del Parco dei 100 laghi. Arriveremo al tramonto al punto panoramico mozzafiato sulle Valli del Cedra e del Parma, costellate di luci e colori che si spegneranno pian piano per lasciare spazio alla luce della luna.

Una semplice camminata che ci risveglierà emozioni sopite, per alcuni di voi forse mai provate. Quanti di voi hanno mai camminato nel bosco di notte? Questa è l'occasione giusta: vivere il silenzio ovattato di un bosco notturno e farlo con la sicurezza di essere in compagnia, con una Guida che vi aiuterà a risvegliare tutti i vostri sensi. Rientremo lungo un altro sentiero provando a camminare per un tratto alla sola luce della luna piena, arricchiti di aneddoti, leggende e conoscenze sul comportamento degli animali del bosco.

ITINERARIO: Percorso ad anello partendo da Schia, CAI 737- proseguendo per Corno Caneto-rientro a Schia per CAI 737A e CAI 730.

Grado di difficoltà: E (Escursionistico, medio-facile) - Dislivelli complessivi in salita e discesa 200 Metri– distanza 4,4 km - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste) 2 ore

Ritrovo: Sabato 24 Luglio 2021 ore 19.00 c/o Parcheggio P.le Noè Bocchi, 5, 43126 Schia, Parma, PR. Rientro previsto ore 23.00

Attrezzatura richiesta: Pile o maglioncino, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina, impermeabile, cena al sacco, torcia frontale/manuale, pile di ricambio. Facoltativo: bastoncini da trekking.

Organizzatore: ControventoTrekking di Antea Franceschin - Guida: Antea Franceschin (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 15 € Adulti e ragazzi dai 12 anni; 12 € Bambini e ragazzi dai 8 fino a 11 anni;

Per chi è adatta: Escursione adatta a tutti. possono partecipare bambini dai 8 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti e/o entro le ore 18 del giorno precedente l'escursione.

Iscrizione dal sito www.controventotrekking.it oppure contattando Antea Franceschin Antea +39 3480725255 oppure email antea@controventotrekking.it