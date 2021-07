Duo violino e chitarra nel Parco del Trebbia

La bellissima Chiesa barocca di San Giovanni Battista a Santimento, accoglie un concerto particolare e suggestivo. Sonorità intime e pacate saranno realizzate dalle 10 corde del violino e chitarra. Una proposta che con piacere proponiamo dopo il grande successo riscosso già dal 2018.

Il programma propone alcune tra le più importanti e famose composizioni per chitarra e violino, come la "Sonata Concertata" in LA maggiore Op. 61, il meraviglioso "Cantabile" Op. 17, di Niccolò Paganini ed il "Gran Duo Concertante" in LA maggiore Op. 85 di Mauro Giuliani.

PROGRAMMA

NICCOLO' PAGANINI (1782-1840)

Sonata N° 1 in LA minore Op. 64 dal CENTONE DI SONATE MS 112

Introduzione

Tempo di Marcia

Rondoncino

Sonata N° 2 in RE maggiore Op. 64 dal CENTONE DI SONATE MS 112

Adagio

Rondoncino

Sonata Concertata in LA maggiore Op. 61 MS 2

Allegro spiritoso

Adagio assai espressivo

Rondeau

MAURO GIULIANI (1781-1829)

Gran duo concertante in LA maggiore Op. 85

Allegro maestoso

Andante molto sostenuto

Allegro espressivo

FRANCESCO BONACINI violino

FABRIZIO FERRARO chitarra

musiche di N.Paganini, M. Giuliani

Domenica 25 Luglio - ore 21.00 - Chiesa San Giovanni Battista, Santimento - Rottofreno (PC)

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE.

Info e prenotazioni: iparchidellamusica@gmail.com

https://www.facebook.com/iparchidellamusica