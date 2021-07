Giovedì 22 luglio, con ritrovo alle ore 10 al Rifugio Spigolino di Capanna Tassone (Fanano) si svolgerà la prima del nuovo ciclo di escursioni micologiche estive in programma nei boschi del Parco del Frignano, sotto il consueto titolo di "Funghi che passione! A spasso con il micologo", organizzate dall'Ente Parchi Emilia Centrale in collaborazione con il Gruppo Naturalistico Modenese.

Al termine di questa prima escursione, possibilità per i partecipanti di pranzare con menù fisso a 15 euro (prenotando la mattina stessa) al Rifugio Capanno Tassoni (tagliatelle con funghi, bere, dolce e caffè) oppure al Rifugio Spigolino (crostini e scaloppine ai funghi, insalata, bere, dolce e caffè).

Le escursioni, come gli altri anni, sono passeggiate guidate alla ricerca di ife e carpofori per avvicinare le persone in modo consapevole e corretto all'attività di riconoscimento, raccolta e conservazione dei funghi. Da ricordare che, per l'eventuale raccolta personale, i partecipanti si dovranno dotare di permesso/tesserino (info qui) secondo le disposizioni locali vigenti.

A questa di Fanano, seguiranno altre escursioni micologiche, in programma il 5 agosto al Monticello di Pievepelago (ritrovo ore 10 al parcheggio dell'Oratorio), il 12 agosto a Montecreto (ritrovo ore 10 in via Stellaro al parcheggio seggiovia), il 19 agosto a Casa Coppi di Fiumalbo (ritrovo ore 10 al parcheggio di Casa Coppi), il 26 agosto al lago della Ninfa di Sestola (ritrovo ore 10 al parcheggio davanti all'ingresso del Parco avventura).

Le escursioni micologiche sono gratuite e aperte a tutti, ma con prenotazione obbligatoria a: Ente Parchi Emilia Centrale, tel. 337 1486039.

Ulteriore appuntamento della stagione, domenica 19 settembre, a Rotari di Fiumalbo (ritrovo ore 9.30 all'Ostello La Piana), con un incontro-escursione per capire alcuni aspetti legati ai funghi, alla loro ecologia e ai metodi per raccoglierli e gustarli in sicurezza, con possibilità di pernottamento nello stesso Ostello.

Anche qui prenotazione obbligatoria a: info@ostellolapiana.it - Marco tel. 348 0114539.