Benessere, animali, escursioni serali per scappare dal caldo

Le attività infrasettimanali a Millepioppi, nel Parco dello Stirone e del Piacenziano

Il Podere del Parco si anima ogni martedì e mercoledì per donare benessere o per vivere avventure di sera nel parco.

- QI GONG tra Millepioppi: ascoltare e a riscoprire il corpo immersi nella natura del Parco dello Stirone. Ogni martedì del mese di luglio dalle 17,45 alle 18,45. Info costi e prenotazioni: Anna Rigoni al num. 347 435 5594 oppure annina.mr@gmail.com.

- "es-SERE al MuMAB" Secondo appuntamento "Acci-DENTI: che collezione pazzesca!". Ogni mercoledì di luglio e agosto dalle 20,45 alle 22,15 accendiamo le torce per esplorare il parco. Prenotazione obbligatoria tramite il sito www.millepioppi.it oppure via email mumab@millepioppi.it oppure telefonando al num. 3534147452.

E' questo il tempo in cui i cervi volanti, i più grandi insetti d'Europa, diventano padroni della notte dei vecchi boschi. Una serata di "citizen science", la scienza dei cittadini, in cui i partecipanti prima conosceranno l'affascinante vita dei cervi volanti, poi affiancheranno i ricercatori ed i numerosi volontari dei Parchi del Ducato durante le attività di monitoraggio, camminando lentamente alla loro ricerca. Attività gratuita. Martedì 20 e 27 luglio dalle 19 alle 22. Prenotazione obbligatoria.

Alla Riserva dei Ghiradi due appuntamenti gratuiti dedicati agli animali notturni

La Riserva dei Ghirardi propone due appuntamenti serali per scoprire gli animali che si nascondono nell'oscurità.

Il bosco dei cervi volanti - censimento ogni mercoledì sera di luglio dalle 20 alle 21

Voli nella notte - Alla scoperta degli abitanti segreti delle notte estive sabato 24 luglio dalle 20,30 alle 23.

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria.

Apriamoci alla Natura e immergiamoci pienamente nella salutare atmosfera boschiva con lo Yoga dell'Albero e con esercizi ispirati allo ShinRin Yoku. Rilassamento con campane tibetane. Ritrovo ai Boschi di Carrega alle 18.45. Prenotazioni obbligatoria telefonando a Claudia 3409945603 oppure a Elisa 3494286844.

Un anello escursionistico alla portata di tutti sul monte Prinzera: percorrendo le pendici del monte, sotto la parete rocciosa principale, attraverso vecchie e nuove tracce, tra boschetti e piccole radure saliremo sulla sommità ariosa e panoramica del Monte. Il ritrovo è alle 18,45 in località Boschi di Bardone, a Terenzo (PR). Prenotazione obbligatoria alla guida Antonio Rinaldi chiamando al 328.8116651 oppure via mail antonio.rinaldi.76@gmail.com.

Breve e rilassante passeggiata serale tra campi e colline sugli stessi sentieri di chi, oltre mille anni fa, dalla pianura Padana si metteva in viaggio per svalicare l'Appennino: oggi campagna modellata dall'uomo, anticamente foresta interrotta soltanto da rade vie di comunicazione e insediamenti umani. Il ritrovo è alle 19 presso il parcheggio della Pieve di Castrignano (fraz. di Langhirano PR).Possibilità di cestino con cena al sacco, a prezzo convenzionato. Prenotazione obbligatoria alla guida Luca Fantuzzi chiamando al 3288726099 oppure via mail lucafantuzzigae@gmail.com oppure pagina FB lucafantuzzigae.