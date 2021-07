dal 20 luglio a fine lavori

ATTENZIONE!



Causa lavori da parte di TIM per la posa di cavo in fibra ottica, che porterà il collegamento internet stabile fino alla cascina Comba, dal 20 luglio 2021 a fine cantiere sarà chiuso il tratto di strada lungocinta che dal cancello di Druento porta al bivio per cascina Vittoria, nel Parco La Mandria (vedasi mappa allegata).



La chiusura riguarda il transito pedonale, ciclabile e veicolare di tutti i non addetti ai lavori.



Ci scusiamo per il disagio