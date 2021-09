Parere relativo alle organizzazioni confederate ma non rappresentative

Con il parere CQRS168, l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione (ARAN) risponde al quesito relativo ai permessi sindacali. In particolare si riferisce alla domanda "se una organizzazione sindacale non rappresentativa ma aderente ad una confederazione rappresentativa ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, può fruire dei permessi ex art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari.