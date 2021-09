Lex – Sentenza sulle caratteristiche della procedimentalizzazione e differenze con la gara d’appalto

Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza sui contratti per affidamento diretto con attenzione alle caratteristiche della procedimentalizzazione e le differenze con la gara d'appalto.

La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.